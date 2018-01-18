В РПЦ не приветствуют показательные погружения в иордани, при которых «пятеро вокруг бегают с фотоаппаратами»

Санкт-Петербург. 18 января. Настоятель храма Петра и Павла в Сестрорецке протоиерей Михаил Петропавловский напоминает, что крещенское омовение является благочестивым обрядом и призывает не превращать его в показательное купание.

«Купание в Крещение — это благочестивый обряд, производить погружение необходимо с молитвой, в соответствующем состоянии. Если один погружается, а пятеро бегают с фотоаппаратами, то это действие становится не религиозным, а показательным. Это становится преодолением законов естества, а не религиозным обрядом. Внешние показатели дают нам свидетельства того, с какими целями мы пришли к этому обряду», — сказал он в среду на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Священник добавил, что, погружаясь в воду, необходимо искать не внешнего здоровья, а внутреннего и духовного здравия.

Со своей стороны замначальника ГУ МЧС по Петербургу Игорь Титенок призвал горожан не заниматься экстримом и беречь здоровье.

«Далеко не все принимающие участие в этом празднике являются истинно верующими. В последние годы это стало забавой, носит спортивный интерес, люди хотят снять процесс на камеру. При недомогании, хронических болезнях стоит от этого обряда отказаться, не надо заниматься экстримом, если здоровье вам не позволяет», — отметил он.

Спасатель подчеркнул, что употребление алкоголя до и после погружения в купель противопоказано, желающим для согрева будет предложен горячий сладкий чай, который справляется со своей задачей лучше всего.