В России в разгаре курс подготовки будущих постоянных диаконов

В Высшей католической духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге прошла очередная очная сессия по программе подготовки постоянных диаконов. Кандидаты слушали лекции по философии, богословию и истории Церкви.

о. Мариано Седано, преподаватель семинарии:

«Только за эти две недели у меня было 42 академических часа по истории Церкви. Это действительно очень большой объем информации. Но у них есть интерес, это для них важно. Но еще важнее — они задают вопросы. Ведь ответы можно дать только там, где есть вопросы. Слушатели ищут связь между теорией и практикой: как то, что они узнают здесь, можно соединить с их будущим служением».

Сергей Вершняк, кандидат в диаконы (Казань):

«Эти две недели были самыми запоминающимися. Богословие Пресвятой Троицы, которое в числе прочего мы изучали в эти дни, мне очень близко. Можно сказать, я им живу. Очень впечатляет курс «История Церкви». Не могу также не сказать о гостеприимстве, с которым нас в семинарии уже не первый раз встречают. Чувствую себя как в семье, среди братьев. Да и между нами, кандидатами, сложились очень хорошие отношения, мы вместе готовимся к экзаменам, помогаем друг другу во внесессионное время, несмотря на расстояние».

о. Виталий Спицын, вице-ректор семинарии:

«Подготовка постоянных диаконов в России обсуждается давно. Нашей семинарии было поручено разработать учебную программу для формации кандидатов. Еще год назад было много опасений и вопросов. Трудно было представить, что получится из этого курса, справятся ли кандидаты во диаконы с учебной нагрузкой, смогут ли они дважды в год уезжать из дома на две недели, как их пребывание в семинарии скажется на жизни семинаристов. По окончании третьей сессии могу сказать, что вижу, как рождается что-то очень красивое. Не всё дается кандидатам легко, но в их старании, постоянстве, смирении, желании учиться, разделять будни и молитвы с семинаристами, похоже, вырисовывается красота их призвания к особому служению в Церкви. Хотя курсы в семинарии в большей мере нацелены на интеллектуальную подготовку, кандидаты получают также и хороший опыт общинной литургической жизни и братского общения».

Поясним, что все вопросы, связанные с функционированием института постоянных диаконов в нашей стране, находятся в компетенции Конференции католических епископов России. Её решения по этим вопросам нуждаются в утверждении Святого Престола. В апреле 2013 года Конференция католических епископов России, начав работу в этом направлении, установила критерии для кандидатов в постоянные диаконы: это должны быть женатые мужчины, не моложе 35 лет, с опытом жизни в образцовом браке не менее 5 лет, прошедшие соответствующую духовную и богословскую подготовку.

5 января 2016 г. Папа Франциск подтвердил установление института постоянных диаконов в католических епархиях России и связанной с этим формации.

Российские епископы в октябре 2017 г. приняли документ «Указания относительно формации, жизни и служения постоянных диаконов в Российской Федерации».

Во время визита Ad Limina в феврале-марте 2018 г. епископы посетили Конгрегацию по делам духовенства, где обсуждали, «прежде всего, вопросы, связанные с формацией — семинаристов, постоянных диаконов, и постоянной формацией священников».

За этими сухими формулировками стоит большая подготовительная работа. Ибо диаконы в Католической Церкви — это рукоположенные священнослужители, с определенными правами и обязанностями. И естественно, что перед рукоположением они должны быть должным образом проверены и подготовлены. И эта проверка и подготовка — духовная, пастырская, богословская — должная быть серьезной, глубокой, а потому длительной. Сложность заключается в том, что единственным институтом на территории России, способным обеспечить такую подготовку, является семинария в Петербурге. А потенциальные кандидаты — семейные и работающие мужчины, по естественным причинам не должны быть надолго оторваны от семьи и работы. Поэтому российские епископы должны были обеспечить подготовку такой программы, которая сочетала бы очную форму обучения (выездные короткие сессии в семинарии) и дистанционную. Было установлено, что курс подготовки кандидата длится 4 года. Он состоит из сочетания очной формы (два двухнедельных курса в год в семинарии) и заочной (онлайн-занятия, индивидуальное онлайн-консультирование). Кроме этого, к каждому кандидату прикреплен духовный наставник, ответственный перед епископом. И очевидно, что большая часть пастырской подготовки кандидата возложена на настоятеля кандидата, т.е. проходит в родном приходе кандидата.

Весной 2018 г. в Петербургской семинарии завершили первый год формации 10 кандидатов в постоянные диаконы. Из них 1 принадлежит Архиепархии, 7 — другим российским епархиям, 2 — епархиям других стран.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве