В России состоялось открытие Года Реформации

22 марта состоялось торжественное открытие Года 500-летия Реформации в России. В Москве в «Президент-Отеле» собрались представители различных протестантских Церквей и общин, Католической и Православных Церквей, Международного союза немецкой культуры, а также администрации президента России и правительства города Москвы. Одним из участников торжеств был апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре, который отметил важность этого события для всей Церкви:

«Я думаю, что этот юбилей стоит отмечать, потому что Реформация повлияла на всех. Она сфокусировала внимание не только на протестантской Церкви, но и на Церкви Вселенской, на Священном Писании как Слове Божием, на присутствии Бога в Таинствах, на всеобщем характере священства, священства каждого крещёного человека, каждого из нас. Полагаю, что это очень важно в наши времена, отмеченные секуляризмом. Я думаю, что наступило время оставить в прошлом разделения и исторические проблемы и трудиться вместе в единстве и разнообразии. Конечно, мы будем разными, но важно стремиться к единству. Это злободневный вызов сегодняшнего дня».

Празднование Года Реформации в России будет включать в себя юбилейные мероприятия, которые пройдут в различных регионах страны. Примечательно, что в организационный комитет торжеств, помимо протестантских общин, входят и представители Католической Церкви. Все запланированные мероприятия призваны способствовать достижению межнационального и межконфессионального согласия и взаимопонимания в стране.

Источник: Радио Ватикана