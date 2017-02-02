В России собрано свыше 400 тыс. подписей за запрет абортов

Более 400 тыс. подписей собрано под петицией за запрет абортов в рамках кампании движения «За жизнь», сообщили корреспонденту агентства «Интерфакс-Религия» в пресс-службе этой организации.

Наряду с этим благодаря программе противоабортного консультирования «Спаси жизнь!», реализуемой этим движением совместно с синодальным Отделом по благотворительности, за два года родилось 4878 детей, сообщил собеседник агентства.

В настоящее время во многих храмах России по инициативе движения «За жизнь» идет сбор подписей за законодательную защиту жизни человека с момента зачатия. Всего инициаторы акции планируют собрать миллион подписей, которые затем передадут в федеральные органы власти.

Ранее подпись под упомянутой петицией поставил патриарх Кирилл, что вызвало оживленную дискуссию в обществе. К предстоятелю РПЦ присоединились глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ряд депутатов Госдумы, известные актеры, спортсмены.