В России отмечают 500-летие Реформации

18 января в Москве состоялось первое заседание оргкомитета по проведению в России юбилейных мероприятий, связанных с 500-летием Реформации. В состав оргкомитета вошли руководители ряда протестантских Церквей и общин, представители администрации президента России и правительства Москвы. Также в состав оргкомитета вошёл генеральный секретарь Конференции католических епископов России о. Игорь Ковалевский.

Участники встречи оргкомитета обсудили план мероприятий по празднованию юбилея Реформации, которые пройдут как в Москве, так и в регионах России. Первым важным событием станет проведение экуменических богослужений Недели молитвы о единстве христиан в католическом и лютеранском кафедральных соборах Москвы. Они состоятся, соответственно, 23 и 24 января этого года. Таким образом, по мнению членов оргкомитета, можно будет зримо подтвердить общее желание идти от разделения к полному общению во Христе.

Присутствующие на встрече представители органов государственной власти выразили намерение оказать всестороннюю поддержку и помощь оргкомитету в проведении мероприятий юбилейного года Реформации.

Источник: Радио Ватикана