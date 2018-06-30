В России открывается горячая линия поддержки беременных в сложной ситуации

Москва. 30 июня. В воскресенье запускается всероссийская горячая линия поддержки беременных женщин в сложной ситуации, сообщили Интерфаксу в фонде «Женщины за жизнь», который выступил организатором проекта.

Предполагается, что на звонки будут отвечать психологи, поддерживающие женщин в ситуации репродуктивного выбора.

«Мы точно знаем, что далеко не все женщины делают аборт по искреннему желанию. Часто на них обрушивается давление со стороны родственников, отца будущего ребенка и так далее. Здесь важно вовремя протянуть руку помощи и показать: женщина не одна. Наши психологи помогают разобраться в ситуации и сделать правильный выбор», — сказала агентству руководитель фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

Линия будет работать в будние дни с 09:00 до 21:00. Номер горячей линии: 8 (800) 200 04 92

Н. Москвитина отметила, что в настоящее время только по официальным данным в государственных клиниках России ежегодно совершается более 800 тыс. абортов.