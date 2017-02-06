В России могут появиться бесплатные кафе здоровой пищи для бедных

Минздрав доработал и отправил на согласование в правительство Стратегию формирования здорового образа жизни населения до 2025 года. Если она будет принята, то малоимущие россияне получат шанс бесплатно обедать и ужинать в ресторанах. По всей стране появится специальный социальный общепит. Как выяснил Лайф, идея бесплатного здорового питания может быть интересна не только государству, но и бизнесу.

В январе 2017 года в Лондоне появилось кафе, в котором посетители расплачиваются за еду выполнением физических упражнений. Само собой питание там полностью бесплатное. Кафе Run for your Bun находится в районе Ковент-Гарден. Чтобы заплатить по счетам, тут нужно выполнить серию приседаний, упражнений для пресса, ножных выпадов и отжиманий, а также пробежаться по беговой дорожке и «прокатиться» на велотренажёре. Оплата занимает примерно 6 минут.

При этом финансово кафе поддерживает благотворительная организация British Heart Foundation. В России эта новость только на первый взгляд кажется фантастикой. Уже совсем скоро похожие кафе могут появиться и у нас.



Не дай съеденному убить тебя

Как стало известно Лайфу, Минздрав доработал Стратегию формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. Документ уже отправлен на согласование в 44 профильных ведомства, в том числе в Минобразования, Минюст, Минкульт, Минсельхоз, Российскую гильдию пекарей и кондитеров, Масложировой союз и в ряд региональных министерств и департаментов.

В Минздраве бьют тревогу: здоровье нации в критическом состоянии. По данным министерства, смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5% от общей смертности населения. И связана она в основном с нездоровым образом жизни. И дело не только в курении и злоупотреблении алкоголем. В Минздраве всерьёз обратили внимание на нерациональный характер питания и недостаточную физическую активность.

Смертность в России имеет ряд характерных особенностей, которых в других странах нет. В первую очередь, как объясняют авторы документа, риск преждевременно умереть распространён и среди мужчин до 60 лет. Так, шанс заработать инсульт, инфаркт миокарда и сердечно-сосудистое заболевание в ближайшие 10 лет у представителей сильного пола, не имеющих доказанного атеросклероза, выше, чем у женщин, в 5,5 раза. Это во многом связано с тем, что мужчины чаще подвержены вредным привычкам. Причём от нерационального питания и малой активности страдает даже больше людей, чем от алкоголя и табака.

— Частота избыточного потребления алкоголя среди мужчин составила 6%, среди женщин — 2%; распространённость курения среди россиян — 24%. Среди мужчин — 39%, среди женщин — 14%. Распространённость избыточного потребления соли составила 49%. В том числе среди мужчин 53%, среди женщин 46%; недостаточное потребление фруктов и овощей — 41%, среди мужчин 50%, среди женщин 36%; низкая физическая активность — 40%, среди мужчин 37%, среди женщин 42%; ожирение — 30%, среди мужчин 27%, среди женщин 31%, — говорится в стратегии.

В результате помимо целого комплекса мер для борьбы с алкоголизмом и курением предлагается на государственном уровне решать вопрос доступности спорта и, что немаловажно, здорового питания. В частности, предлагается строить доступные физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, стадионы и спортивные площадки.

Производителям продуктов здорового питания предлагается давать налоговые льготы, а производство и реализацию продуктов с повышенным уровнем трансизомеров жирных кислот, наоборот, планируется ограничить.

Что касается ужесточения мер по ограничению рекламы, как и по усилению налогового бремени для производителей вредной еды, то эксперты считают: на здоровом образе жизни это никак не скажется.

— Производители всех продуктов сейчас и так работают в достаточно тяжёлых условиях, ни к каким реальным результатам ограничения по рекламе, как и налоговые изменения, не приведут, — поясняет маркетолог, креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. — Репрессивными мерами проблему не решить. Давление на бизнес ничего не даст. От этого потребители на здоровое питание не перейдут.

Эти ограничения коснутся в первую очередь фастфуда. Планируется ограничить рекламу продуктов быстрого питания, сладкой газировки, чипсов, шоколадных батончиков и другой «вредной» еды, а также обложить эти продукты акцизом. Но самое главное…



… в стратегии планируется сделать полезную пищу доступной всем

— Формирование сети столовых, кафе и ресторанов, предоставляющих гражданам диетическое питание и (или) здоровое питание, в том числе бесплатное диетическое и (или) здоровое питание для граждан, находящихся за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума), — так в стратегии видят решение вопроса недостаточной доступности здорового питания.

Маркетологи считают, что такие рестораны коммерческими проектами быть не могут. При этом они могут быть интересны бизнесменам-меценатам.

— Идея социальных ресторанов действительно может быть очень перспективной, — считает маркетолог, креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. — Государство в состоянии открыть сеть бесплатного питания. Более того, они могут работать как на государственные деньги, так и за счёт частных пожертвований. К тому же поставщиками продуктов для таких сетей могут стать и обычные коммерческие кафе и рестораны. Там многие продукты попадают под утилизацию даже в том случае, если не истёк срок годности. Соответственно, их можно было бы поставлять в социальные кафе. Но в целом, конечно, проблему перехода на здоровое питание нужно решать другим способом — повышением уровня жизни населения. Тогда и люди будут сами покупать здоровую пищу. Пока же многие переходят со сливочного масла на маргарин, едят меньше овощей и фруктов просто потому, что не могут себе позволить разнообразный рацион.

Известный российский ресторатор Александр Соркин считает, что проект бесплатного питания исключительно социальный — нельзя путать благотворительность и бизнес. Организовать же бесплатное питание в тех ресторанах, где другие посетители питаются за деньги, — это просто утопия.

— Проекты бесплатного питания для малоимущих есть во всём мире, но там этим занимаются благотворительные организации и Церковь, — сказал Лайфу Александр Соркин. — К ресторанному бизнесу они никакого отношения не имеют. Если кто-то из рестораторов захочет заняться благотворительностью, то это дело благое. Но к бизнесу эта инициатива никакого отношения не имеет.