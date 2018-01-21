В России будет создана Научно-образовательная теологическая ассоциация

Ректоры ведущих российских университетов выступили за создание в России Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА). Соответствующая резолюция была подписана по итогам пленарной дискуссии «Теология и прогресс», которая состоялась накануне вечером в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия в Москве.

В этой резолюции участники дискуссии просят благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на создание организации, которая, по их мнению, «позволит консолидировать интеллектуальные и институциональные ресурсы для развития научной теологии и повышения теологической грамотности в интересах устойчивости и безопасности многоконфессионального российского общества».

Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, митрополит Волоколамский Иларион выразил мнение, что теология ‒ не только профессиональное богословие, но и комплекс дисциплин, несущих в себе нравственное, мировоззренческое и воспитательное начало.

«Для руководителя светского вуза открыть кафедру теологии ‒ не такая уж простая задача: приходилось преодолевать скептическое отношение некоторой части профессорско-преподавательского сообщества, да и среди коллег по ректорскому корпусу вместо поддержки иной раз звучали предостережения. Впрочем, и сейчас в условиях время от времени агрессивных нападок на религию задача не упростилась», ‒ сказал он.

В своем выступлении ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры назвал теологию серьезной научной отраслью, которая нужна для того, чтобы новые технологии и глобальное информационное пространство служили добру. «Если мы не сумеем сохранить традиционные ценности в стремительно меняющемся мире, то духовную пустоту заполнят радикалы, экстремисты и идеологи терроризма», ‒ добавил митрополит.

«Мы наблюдаем рост религиозного фактора, а значит, нужны специалисты, способные этот фактор должным образом интерпретировать, преподавая знания о религии и воспитывая молодежь», ‒ отметил он, добавив, что теология не только открывает путь к пониманию собственных культурных корней, но и учит деликатному отношению к духовным запросам людей, принадлежащих к другим конфессиям.

В связи с этим он призвал объединить институциональные и человеческие ресурсы, создав обширную сетевую структуру федерального уровня, в которую войдут ведущие университеты и региональные вузы. Такая ассоциация, по его мнению, должна иметь научно-образовательную направленность, координировать усилия своих членов и помогать набирать опыт научно-теоретической, экспертной и преподавательской работы в сфере теологии.

Ректор МГУ Виктор Садовничий напомнил участникам дискуссии, что в 2015 году теология была официально признана научной специальностью. «Возвращение теологии в образовательное пространство России, признание государством теологии как научной специальности, создание диссертационного совета ‒ это прогресс в российском образовании и в российской науке», ‒ отметил он.

По его мнению, возвращение теологии – дань историческим традициям, восстановление преемственности европейской и российской практики преподавания. Кроме того, по словам ректора, изучение теологии несет научную ценность с просветительской точки зрения.

Источник: РИА Новости