В России 1 июля вступил в силу «пакет Яровой» о хранении данных пользователей
В России с 1 июля 2018 г. вступили в силу антитеррористические поправки, известные как «пакет Яровой», они касаются операторов связи и интернет-провайдеров и обязывают их хранить данные о звонках и сообщениях пользователей, включая фото и видеоматериалы.
Президент России Владимир Путин подписал «пакет Яровой» два года назад. Изначально поправки должны были вступить с 1 июля в полную силу, однако затем для мобильных операторов сделали послабления.
В апреле кабинет министров утвердил порядок хранения трафика, согласно которому с 1 июля они должны не удалять телефонные разговоры и sms-сообщения клиентов в течение полугода. С 1 октября интернет-трафик должен будет храниться 30 суток, а в последующие пять лет соответствующие емкости должны наращиваться на 15% ежегодно.
Операторам распространения данных в интернете (ОРИ) — мессенджерам, соцсетям и мобильным операторам — электронные сообщения в полном объеме нужно будет хранить в течение шести месяцев.
Весь этот огромный объем информации должен будет храниться в дата-центрах, работу которых операторы должны организовать самостоятельно. Доступ к данным будут иметь МВД, ФСБ, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная таможенная служба. Получить сведения ведомства смогут после вынесения соответствующего решения суда. Закон призван пресечь подготовку террористических актов в стране.
За нарушение закона предусмотрены административные штрафы от 400 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц, использовавших средства массовой информации для разглашения государственной или другой охраняемой законом тайны. Также действуют административные штрафы от 100 тыс. руб. до 1 млн рублей для юридических лиц за незаконную миссионерскую деятельность. Для физлиц установлен штраф от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для иностранцев — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с выдворением из России.
Как сообщает «Коммерсантъ» затраты на выполнение «пакета Яровой» могут составить от 45 до 60 млрд рублей.
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