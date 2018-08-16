В Риме возведут первый храм в честь Иоанна Павла II

В Риме построят первый в городе храм в честь Святого Иоанна Павла II, сообщает «Радио Польша».

Церковь будет расположена в квартале Гарбателла недалеко от университета Рома Тре у одной из главных трасс столицы Италии — Виа Остиенсе.

Церковь будет сооружена на месте бывшего рынка. Проект храма разработало британское архитектурное бюро Chapman&Taylor.

Это будет небольшая трехнефная* церковь с изогнутым фасадом. Она впишется в одноэтажную застройку.

Строительство начнется осенью и продлится три года. Рядом будет сооружен новый торговый центр.



*Неф — вытянутое помещение, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов.