В Риме установлена очередная мемориальная доска «Дом жизни»

14 февраля на здании католической школы Святого Иосифа возле римской Площади Испании была торжественно установлена мемориальная доска «Дом жизни», которой удостаиваются здания, где во время нацистских преследований скрывали евреев. Церемонию провел Международный фонд Рауля Валленберга.

В Риме и других городах Италии такая доска уже установлена на многочисленных приходских домах, семинариях, монашеских обителях и обычных жилых домах. Во время Второй мировой войны директор школы Святого Иосифа Сигизмондо Уго Барбано и община Братьев христианских школ спасли жизнь сорока евреям, которые находились там под видом учащихся и преподавателей.

Среди последних общин, которые получили название «Дома жизни», — римская курия капуцинов, монастырь Святейшего Спасителя, обитель Госпожи нашей Сионской (в этой общине нашли убежище около ста преследуемых — евреев, партизан и антифашистов).

Источник: Радио Ватикана

(На фото — выставка, посвящённая римским евреям, пострадавшим во время фашистской оккупации)