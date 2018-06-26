В Риме состоялась презентация нового справочника восточных католических Церквей

По случаю столетия своего основания Конгрегация Восточных Церквей опубликовала новое издание трехтомного справочника «Католический Восток» (предыдущие его издания выходили в 1929, 1932, 1962 и 1974 годах).

Презентация трехтомника состоялась 25 июня в генеральной курии иезуитов. Называя причины новой публикации, префект Конгрегации кардинал Леонардо Сандри отметил в первую очередь желание авторов, «чтобы католики знали, уважали и любили Церкви Востока, находящиеся в полном общении с Апостольским Престолом в Риме». «Следует признать обильные дары, которые эти Церкви преподносят Вселенской Церкви, и жертвы, принесенные и приносимые их верными из любви к полному общению с Апостольским Престолом», — подчеркнул кард. Сандри.

«ʺКатолический Востокʺ, — сказал далее префект Конгрегации, — это дань уважения к восточному христианству, как католическому, так и православному, и к его многочисленным мученикам и исповедникам веры. Христиане Востока платят высочайшую цену за ненависть, преследующую или разделяющую христиан». Кардинал Сандри упомянул о братьях и сестрах во Христе, которые потеряли все и были вынуждены бежать со своих земель, оказавшись вдали от родины. Многие были взяты в заложники и заключены в тюрьмы только за то, что они веруют в Иисуса Христа. «Это издание, — пояснил кардинал, — является также знаком признательности пастырям, свидетелям надежды, которые остались со своей паствой посреди чудовищных страданий. В контексте эпохальных потрясений ʺКатолический Востокʺ — это знак доверия Богу в отношении будущего и мощный призыв никогда не терять надежды».

Кардинал Сандри упомянул о таких событиях Вселенской Церкви, как Великий Юбилей 2000 года и Юбилей милосердия 2015-го, в которых восточные католические Церкви активно участвовали наряду с Церковью латинского обряда. Эти Церкви «осознают собственную специфику и уникальность, а также то, что они равны по достоинству всем другим Церквам Запада и Востока».

В конце своего выступления на презентации трехтомного справочника префект Конгрегации Восточных Церквей пожелал этим Церквам «продвигать столь желанное полное общение» с православными Церквами посредством верности своему литургическому и духовному наследию, которое они разделяют с «православными Церквами-сестрами», отметил кардинал и добавил, что справочник «Католический Восток» — это конкретный вклад также и в этой перспективе единства, «инструмент, который поможет православным и католикам — латинским и восточным — узнать друг о друге и наконец признать друг друга братьями и детьми родного Отца, ʺда уверует мирʺ (Ин 17,21)».

Источник: Vatican News