В Риме соберутся 60.000 юных паломников-министрантов

С 30 июля по 3 августа в итальянской столице будет проходить XII паломничество министрантов из Международной ассоциации «Coetus Internationalis Ministrantium» (CIM), основанной в 1960 году.

Рим готовится принять более чем 60 тысяч мальчиков и девочек министрантов, которые подали заявки на участие во всемирном форуме юных помощников Церкви. В этом традиционном ежегодном паломничестве примут участие представители восемнадцати стран: Антигуа и Барбуды, Бельгии, Германии, Франции, Великобритании, Хорватии, Люксембурга, Австрии, Португалии, Румынии, России, Швейцарии, Сербии, Словакии, Чехии, Украины, Венгрии и Соединённых Штатов Америки.

Самая многочисленная группа — около 50.000 министрантов — прибудет из Германии, и её будут сопровождать президент Молодёжной комиссии при Епископской конференции Германии монс. Стефан Остер S.D.B. из епархии Пассау и большая группа немецких иерархов.

Во вторник 31 июля юные министранты встретятся с Папой Франциском во время аудиенции на ватиканской площади Святого Петра.

Девизом паломничества в этом году стал пятнадцатый стих из Псалма 34: «Ищи мира и следуй за ним». В этом псалме нищий человек выражает свою радость и благодарность за помощь Господа, которая оказалась столь же удивительной, сколь и нежданной. Придя в храм, чтобы принести жертву благодарения, нищий не хочет оставаться один: он желает поделиться своей радостью с другими людьми. И тогда он зовет других нищих, всех нищих земли.

В этом же самом духе юные министранты, которые собираются принять участие в международном паломничестве и встретиться с Папой Франциском, намерены выразить своё общее желание служить Иисусу Христу сегодня и во взрослой жизни.

(На фото — министранты-паломники на площади Святого Петра, 2015 г.)

Источник: Vatican News