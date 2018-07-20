В Риме прошла презентация книги «Где христиане умирают»

18 июля в Риме состоялась презентация книги под редакцией монс. Луиджи Джинами «Где христиане умирают».

Презентации предшествовала благодарственная Святая Месса в ватиканской базилике Святого Петра, сообщает Vatican News.

Книга была опубликована издательством Святого Павла; она рассказывает о четырёх разных миссиях солидарности под эгидой благотворительного фонда «Santina Onlus». Эти проекты помощи осуществляются в тех уголках планеты, где христиане — мужчины, женщины и дети — каждый день рискуют жизнью и даже умирают за свою веру. Именно этим мученикам наших дней автор пожелал предоставить голос на страницах своей книги.

Во время пресс-конференции в Риме монс. Джинами отметил: «Мы решили, что выступать будут не церковные деятели или люди из Ватикана, а миряне и представители других религий. Вот почему сегодня вечером вместе с нами Стефано Фолли из газеты ‘La Repubblica’ и турецкая журналистка Эсма Чакыр».

Цель книги — содействовать миру и диалогу между народами и религиями. Новая публикация, по словам монс. Луиджи Джинами, «говорит не о войне, а о мире», — также потому, что с проблемой гонений ежедневно сталкиваются не только христиане, но и мусульмане, иудеи и верующие любой другой религии.