В Италии открываются Дни духовной культуры России

Дни духовной культуры России, которые являются частью фестиваля «Русские сезоны», стартуют сегодня, 1 февраля, в Италии. Они откроются форумом «Святыни неразделенного христианства», участники которого обсудят взаимодействие России и Италии в сфере сохранения и популяризации общего культурного и духовного наследия, а также перспективы развития паломнического и религиозного туризма.



Общие святыни

«Название форуму дано в честь нового туристического маршрута «Святыни неразделенного христианства», который мы будем презентовать в рамках этого форума», — рассказала в интервью ТАСС заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, возглавляющая российскую делегацию. «Форум будет посвящен как материальной, так и нематериальной культуре, тому, что подчеркивает нашу европейскую идентичность», — сказала Манилова. Она отметила, что к идее создания этого туристического маршрута привело большое количество общих святынь, значимых как для католиков, так и для православных. Маршрут будет постоянно дополняться и расширяться, а презентовать его на форуме будет директор Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Вадим Дуда.

От итальянской стороны в форуме примут участие представители Министерства культурного достояния, культурной деятельности и туризма и Национального агентства по туризму Италии, директор крупнейшего объединения итальянских музеев — Ассоциации музеев области Лацио — Эдит Габриэлли, руководители ведущих музеев Рима, президент фонда «Друзья Страдивари» Паоло Бодини, Почетный консул России в Неаполе Винченцо Скьяво, Почетный консул России в Бари, представители бизнеса и ведущие туроператоры, работающие на российском треке.

В состав российской делегации под председательством замминистра культуры Аллы Маниловой войдут председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, директор Государственного Русского музея Владимир Гусев, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, генеральный директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова, ректор Санкт-Петербургской академии художеств и комиссар российского павильона Венецианской биеннале Семен Михайловский, директор Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино Вадим Дуда, заместитель председателя Императорского Палестинского православного общества Елена Агапова, руководители министерств туризма российских регионов, духовенство Русской православной церкви, представители паломнических центров и туриндустрии.

Тематика форума «Святыни неразделенного христианства» вызвала интерес представителей Ватикана: генерального секретаря Папской комиссии по священной археологии Монсеньора Паскуале Якобоне, генерального секретаря Папского Латеранского университета Монсеньоре Роберто де Одорико, представителя Папского совета по христианскому единству священника Иакинфа Дестивеля, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

На форуме будут презентованы культурно-познавательные маршруты России, интересные итальянской стороне. «Мы будем презентовать итальянцам национальный проект «Серебряное ожерелье» России и новый маршрут «Памяти императорской семьи Романовых» к 100-летию мученической гибели царской семьи. Автором идеи и главным разработчиком является известный историк Анна Громова. Это удобный пакетированный профессиональный маршрут», — рассказала А. Манилова.

Кроме того одновременно с форумом откроется выставка детского рисунка «Душа России», на которой будут представлены лучшие работы учащихся художественных школ из 42 регионов России.



Рабочие вопросы

В четверг в рамках визита российской делегации в Рим состоится очередное заседание совместной российско-итальянской рабочей группы по культуре и туризму с участием заместителя министра культуры Италии Дорины Бьянки.

«Основным вопросом на повестке дня станет статус Италии в качестве страны-гостя на предстоящем VII Санкт- Петербургском международном культурном форуме. Италия уже приняла наше предложение об этом статусе, и теперь мы должны донести до них все нюансы участия на правах страны-гостя», — рассказала Манилова.

По словам замминистра, на заседании будет подниматься вопрос совместного проекта России и Италии в области музейного сотрудничества «Музеитальяни». «Суть проекта заключается в предоставлении российским музеям в так называемую безвозмездную аренду на несколько лет экспонатов из запасников итальянских музеев. Итальянская сторона готова к такому сотрудничеству для обогащения коллекций, в первую очередь наших региональных музеев», — отметила Манилова. Она уточнила, что координатором проекта с российской стороны выступает директор Русского музея Владимир Гусев.

В ходе заседания будет также обсуждаться идея создания в России первого государственного Центра реставрации музыкальных инструментов на базе Российского национального музея музыки при содействии Фонда Антонио Страдивари. «Инициатором идеи выступает директор музея музыки Михаил Брызгалов. Нам очень важен в этом вопросе опыт итальянских коллег и их специалисты», — отметила замглавы Минкультуры РФ.

Манилова сообщила, что один из вопросов повестки заседания будет посвящен фильму режиссера Андрея Кончаловского о жизни Микеланджело Буонарроти, который является примером успешно развивающихся проектов в области совместного кинопроизводства. Фильм находится в высокой степени готовности.



О «Русских сезонах» в Италии

«Русские сезоны» — это фестиваль российской культуры, который в 2018 проходит во второй раз. Открытие фестиваля состоялось в Риме в середине января выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В рамках фестиваля, который продлится до конца 2018 года, запланировано более 255 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 50 театральных постановок, более 40 балетных спектаклей и обширная выставочная программа.

В числе особо примечательных мероприятий фестиваля Алла Манилова выделила выставку выпускников Российской академии живописи Ильи Глазунова, которая открывается 2 марта и продлится два месяца, на ней будут представлены лучшие работы выпускников академии за последние 30 лет.

Итальянской публике будет представлен масштабный выставочный проект, посвященный 100-летию музейной жизни четырех императорских резиденций «Век музеев, 100 шедевров императорских резиденций России. Петергоф. Царское Село. Павловск. Гатчина».

«В «Русских сезонах» собственную программу имеют цирки. Цирк — это довольно неожиданно для культурного фестиваля, и это разнообразит программу «Русских сезонов». Цирк на проспекте Вернадского в октябре в Латине примет участие в международном цирковом фестивале», — отметила Манилова.

В Турине состоится фестиваль нового российского кино, где будут представлены работы как молодых российских режиссеров, так и метров отечественной кинематографии. «У нас хедлайнер из режиссеров в отношениях с Италией — Андрей Кончаловский. Будут не только показы фильмов, но и встречи с режиссерами, с актерами, мастер-классы», — отметила замминистра культуры РФ.

«Ожидается, что одним из центральных событий фестиваля станет ледовое шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта» в Вероне и в Турине осенью 2018 года», — отметила она.

В числе мероприятий креативных индустрий на фестивале готовится выставка национального костюма России и национальных ремесел: «Например, покажем елецкое и вологодское кружева. А дагестанский или чувашский костюмы — это настоящие произведения искусства. Для таких знатоков моды, как итальянцы, это будет интересно», — отметила Манилова. Выставка пройдет в Риме предстоящей весной.

По словам Маниловой, в рамках «Русских сезонов» в Италии пройдет конференция, посвященная сохранению объектов культурного наследия. Участники обсудят актуальные вопросы и опыт России и Италии в данной сфере.