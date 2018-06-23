В Риме обсудили помощь Восточным Церквам

19-22 июня 2018 г. в Генеральной курии Общества Иисуса в Риме проходило 91-е пленарное заседание ассамблеи Объединения помощи Восточным Церквам (ROACO).

Стоит отметить, что нынешнее заседание было организовано в контексте 50-летия со дня основания этой организации. Ассамблея была основана в 1968 году. Сегодня ROACO объединяет многочисленные благотворительные фонды, распределяя финансовую поддержку между католическими общинами восточного обряда и способствуя таким образом развитию различных сфер их деятельности: литургической, пастырской, образовательной, социальной.

В полдень 22 июня в Ватикане по случаю окончания нынешнего пленарного заседания ROACO с участниками этой организации встретился Папа Франциск.

Святейший Отец отложил в сторону приготовленную речь и говорил экспромтом, «поскольку велико беспокойство о Ближнем Востоке». Это регион стал перекрёстком страшных, болезненных ситуаций и, к сожалению, рискует остаться без христиан, утратив собственную идентичность.

Сегодняшний Ближний Восток страдает, плачет, сказал Папа, и мировые державы не столько заботятся о культуре, вере и жизни его народов, сколько желают отломить от него лакомый кусочек, завладеть им ещё больше. Число христиан в этих странах колыбели христианства уменьшается, и «многие жители не хотят возвращаться, потому что страдания сильны».

Святейший Отец поблагодарил делегатов ROACO за их весомую помощь Ближнему Востоку и подчеркнул богословское и литургическое богатство ближневосточных Церквей, которое нужно защищать. Великая традиция восточных общин, «исходящая из корней», оживляет нашу душу на Западе, наставляет пути созерцания и святости.

Епископ Рима затронул серьёзную проблему, с которой сталкивается Ближний Восток, — миграцию. Половину населения Ливана составляют сирийские беженцы, очень много вынужденных мигрантов прибывают в Иорданию, Турцию и в Европу, включая Италию. Несчастные жители Ближнего Востока — простые люди, дети — страдают от «великого греха» тех, кто жаждет войны и власти, подчеркнул Епископ Рима. В этом регионе осталось мало школ и больниц, потому что их стирают с лица земли бомбардировки: «это великий грех войны». Но к этому греху добавляется и наша вина:

«Грех несоответствия между жизнью и верой. Есть некоторые священники, епископы, монашеские общины, которые исповедуют нестяжание, однако живут в очень большом достатке. А ROACO получает деньги также от вдов, в качестве символической лепты смиренных. Я бы хотел, чтобы эти богачи — монашествующие, отдельные христиане, некоторые епископы и кое-какие монашеские конгрегации — жертвовали больше в пользу братьев и сестёр».

В конце речи Папа Франциск выразил горячую надежду, что Господь не оставит нас одних: «Ближний Восток — это надежда, которую мы обязаны поддерживать».

По материалам Vatican News