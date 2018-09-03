В Риме обрушился свод храма, выстроенного над темницами древнеримской тюрьмы

В древней столице обрушился свод храма, выстроенного над темницами древнеримской тюрьмы, в которой, по преданию, провели свои последние дни апостолы Петр и Павел, сообщает Christian Today.

Бедствие постигло храм Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями (San Giuseppe dei Falegnami), более известный как церковь Святого Иосифа Плотника. «Вызов на пульт поступил из-за обрушения свода сооружения. Мы были готовы отыскивать и спасать из-под завалов людей, но, к счастью, их в тот момент в храме не было. И это самое важное» ‒ рассказал пожарный Марчелло Ломбарджини. Свод храма, построенного в конце XVI ‒ начале XVII века, обрушился полностью.

Храм был возведен над Мамертинской тюрьмой. Это сохранившаяся до наших дней древнеримская тюрьма в северной оконечности Капитолия и форума, считается древнейшим строением города. C IV века до н. э. Мамертинская тюрьма предназначалась для государственных преступников и военнопленных правителей. В ней содержался Верцингеториг, вождь галльского племени, боровшийся с Юлием Цезарем, Югурта и другие вожди. Здесь они ожидали проведения по улицам города во время триумфа, а затем умерщвлялись петлей или голодом. Здесь же, по преданию, провели свои последние дни апостолы Петр и Павел, вследствие чего папа Сильвестр в IV веке, по желанию императора Константина Великого, посвятил это место обоим апостолам. Здесь была выстроена капелла San Pietro in Carcere, а на поверхности возведена церковь Святого Иосифа Плотника. 21 июля 2016 года Мамертинская тюрьма открылась как музей после трёх лет научных и реставрационных работ.

В ходе реставрации в здании обнаружили уникальные фрески, датируемые VI веком. Теперь специалистам предстоит оценить размеры ущерба, а также выяснить причины обрушения свода. К счастью, пострадавших нет. Храм обычно использовался лишь для обрядов венчания, и в момент обрушения был закрыт, но спасательные и пожарные службы выделили проводников с собаками для поиска возможных пострадавших под обломками. Обломки деревянных несущих конструкций и керамических плиток образовали завалы на полу церкви, а одна из балок даже пробила пол и арочный свод древней часовни этажом ниже, по словам чиновника пожарной службы Луиджи Лиолли (Luigi Liolli), проведшего предварительную экспертизу разрушений.

Правительство Италии давно уже ищет по всему миру частных инвесторов в надежде на помощь в реставрации многих бесценных памятников древности, включая знаменитый Колизей. Постоянные урезания бюджета привели к тому, что средств на поддержание в надлежащем состоянии богатейшего культурного и исторического наследия не хватает. В последнее время, к примеру, обрушилось несколько стен в древнем городе Помпеи, погребенном под вулканическим пеплом более 2000 лет тому назад и частично вскрытом археологами для изучения и привлечения туристов.

Источник: Седмица.ру