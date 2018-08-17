В Риме начались празднования 300-летнего юбилея иконы Жировицкой Богоматери (+ ФОТО)

В среду, 15 августа, в римской церкви святых Сергия и Вакха и Иконы Жировицкой Богоматери началось празднование юбилея обретения и перенесения иконы Жировицкой Божьей матери.

Именно в августе месяце 300 лет назад в упомянутой выше церкви в ризнице на стене под штукатуркой была обнаружена икона Божьей Матери с младенцем Христом на руках, сообщает УНИАН со ссылкой на «Католический обозреватель».

Найденная икона была увеличенной копией иконы Божьей Матери, которую почитают в Жировицах (Белоруссия). Через год, 7 сентября 1719 года, с разрешения Папы Климента XI, икона была вырезана из стены и перенесена и вмурована над главным престолом, где она находится и сегодня.

Празднование 300-летнего юбилея продлится в течение года, а его началом стало молебное пение Акафиста Пресвятой Богородице, в Жировицкой иконе прославленной, которое возглавил Апостольский визитатор для украинских греко-католиков в Италии епископ Дионисий (Ляхович).

Фото: ukr-parafia-roma.it