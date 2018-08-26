«В ранах Твоих Ты укрой меня»

По печальной традиции возвращение из уединения отмечаю не радостным постом о любви, а размышлением над трагедией. Не стало исключением и это лето. Сейчас все мы испытываем боль от раны, нанесенной в сердце Церкви (раны не первой и, увы, не последней). Не стану отклоняться на статистику, право или долг, осуждение чрезмерных эмоций, взаимных обвинений и хайпа. Сосредоточусь на самой боли.

Беда пришла и, как всякое горе, привела к травме, разрыву реальности, к болезненной реакции любого верующего. Сеть напоена негодованием, по текстам постов легко определить на какой стадии принятия случившегося находится автор: отрицание, гнев, торговля, депрессия…и это нормально. Боль – это норма. Страх потери – норма. Различаются лишь наши реакции на них и готовность принять случившееся. Как найти в этом Бога?

Когда-то большой любитель кошек сказал мне: «не извиняйтесь, когда животному больно, оно кричит», а я задумалась о своем стыде за слезы. Как все же отличается Человек: истекая кровью, скрывает страдание, бодрится, делает вид, что все прекрасно, бросается с пеной у рта обличать, наказывать, заливать свою рану иллюзией активности или замирает в деланном безразличии, рационализирует или обесценивает свой опыт.

Нет, друзья, не нужно стыдиться и бежать от своей боли! Наоборот, приветствовать ее как знак, что мы живы! Ранены, потому что вера жива, потому что мы сами – часть этого Тела – этой семьи, в которой стряслось страшное несчастье. (И не нужно предаваться иллюзии, что где-то далеко – это не у нас. Солнце встает и обходит земной шар, и каждый час, в каждом часовом поясе начинается Божественная Литургия – молитвенный покров, сотканный Церковью окутывает мир – в этом суть всемирности Тела, а не в столицах и количестве епархий. И если одна часть мира откажется принять участие в молитве, образуется дыра, кто знает, что хлынет сквозь эту прореху. Впрочем, об этом в другой раз).

Не бегите. Не забивайте боль разговорами. Признайте, что вам больно. Ощутите глубину потери – это единственный путь обрести опыт, вырасти, шагнуть дальше. Осознайте. Посмотрите в лицо врагу.

Когда в Церкви (в семье) происходит несчастье подобного рода, душа верного кровоточит. Стоящий перед глазами образ Святого Тела, из которого свои же вырывают куски родной живой плоти, лишая их будущего, спасения, надежды, любви – это чудовищное преступление! Физическое и словесное насилие против личности разрушает кодекс доверия, на котором построена Церковь, подрывая самые ее основы, убивая Дух и Плоть в жертвах и в каждом из нас. И как важно в этот момент не закрыть глаза, а четко назвать себе причину боли, громко описать свою травму: Потеря. Ограбление. Утрата. Предательство.

Такова реальность нашего страдания. Нам причинили зло. В этот момент кажется, что уже и нечего терять. Мир рушится – какое искушение обвинять и терзать обидчиков реальных и мнимых! Ах, с какой готовностью дьявол поможет в этом, сея и подогревая праведный гнев, погружая верных в депрессию, заставляя сомневающихся в ужасе отшатнуться, подпитывая отвращение в равнодушных. Ведь его игра – оторвать еще больший кусок Тела, заставить раны кровоточить сильнее, убить наше будущее в нас самих.

Как важно в этот момент замолчать, поднять глаза и встретить… взгляд Распятого.

Только остановившись среди кипящих страстей в молитвенном созерцании Креста, отдав Ему свою боль, нам суждено задохнуться от понимания, которое святится в этом взгляде. Изломанное Тело с вырванными кусками мяса, задыхающееся от невыносимой муки, преданное и поруганное своим народом, своими учениками – плотью от плоти. Тело, в котором горит бесконечная любовь и прощение. Не тысячи лет назад, а сейчас, сегодня – Иисус снова страдает преданный и поруганный. И делится с нами Своей бесконечной болью за преданных и предавших – делится, потому что кроме нас на этой планете нет никого, кто бы разделил Его боль. Так друзья разделяют боль друг друга.

Здесь, перед Распятием, на перекрестке времени встречаются двое нищих: «Враги отобрали у меня что-то, Господи, отняли самое дорогое – как мне жить дальше? Как верить? Они – моя семья! Они отняли у меня всё!» – в ответ Нищий из нищих улыбается с доброй улыбкой: «тем легче тебе будет шагнуть ко Мне, дитя» – и распахивает объятия, принимая страдающую душу в Свои раны.

Вот это осознание собственной нищеты освобождает. Чувство страшной потери сменяется неуязвимостью – пройдя через боль и темноту боли, душа выходит с другой стороны: веру отнять невозможно, вера это ответ нашего разума, решимость верить – высшая форма ДОВЕРИЯ.

– Господи, так значит оно (доверие) никуда не делось?

– Нет, оно всегда будет с тобой.

– Кажется, моя нищета бесконечна! Не могу спасти жертв, не дотянусь до виновных, не способна наказать равнодушных и укрывателей, починить, построить, исцелить!

– Ты можешь всё, Я дал тебе и броню, и оружие, и крепкие стены за которым сможешь отдохнуть, верь Слову!

И уже неуязвимая душа замирает, созерцая Путь, заключенный в этом истерзанном Теле. Ты верный – до смерти. Сильный – в немощи. Богатый – в нищете. Ты поделился с нами Своей нищетой – наградил нас сокровищами веры, которая есть и броня, и оружие, и неиссякаемый источник силы души в ее бесконечной слабости. Ты дал знание, что вера без дел мертва, и дал силы наполнить ее жизнью.

Теперь, обретя в созерцании Креста свою силу и богатство, верная душа жаждет отдать их для исцеления Тела, соединив свой голос в молитве с Пресвятой Матерью и всем народом Божьим. Она больше не одинока, не беспомощна, но щедра и милосердна. Утешение и исцеление жертв, ободрение сомневающихся и обращение для виновных звучат в этой молитве.

В это тяжелое время наши молитвы вливаются в Тело Христово новой кровью – исцеляя Церковь, исцеляя нас. История повторяется. И суть ее очень проста. С каждым испытанием и бедой раз за разом наша боль и верность проходят испытание вопросом «любишь ли ты Меня?». И завтра (уже сегодня) мы услышим его в еще более резкой форме «не хотите ли и вы отойти?».

Загляните в себя. Насколько искренним будет наш ответ? Горит ли еще желание следовать по Пути? Или, поддаваясь боли и страху, не решаясь на реальное исповедание веры и ответ, которого эта вера требует, мы (вместо утверждения) со слезами прошепчем: «Господи! К кому нам идти?». И если есть сомнения, если дьявол и здравый смысл нашептывают и смущают, остановитесь. В тишине своего сердца посмотрите Ему в глаза, укройтесь в Его ранах, принесите свою нищету и сомнения…и ответ обязательно придет, ибо даже если мы не верны, Он верен и никогда не предаст.

Светлого Воскресенья!



Автор — Любовь Сумина

Источник: urban-hermit.life