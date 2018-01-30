В преддверии Дня посвященной Богу жизни в Новосибирске проходит традиционная Всеепархиальная встреча монашествующих
С 30 января по 2 февраля у столице Сибири, в помещении Епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры проходит организованная Советом сестер-монахинь Преображенской епархии встреча, на которую, кроме монахинь, получили приглашение и монахи-мужчины. Подобные встречи давно уже стали традицией в нашей епархии, и по традиции к ним бывают приурочены полезные семинары и конференции.
Тематика нынешней встречи отражена в ее девизе: «Новому вину нужны новые мехи». Именно так был озаглавлен документ Конгрегации по делам посвященной Богу жизни и обществ апостольской жизни, увидевший свет в сентябре 2017 г. Разобраться в перипетиях этого нового документа Святого Престола участникам встречи поможет преподаватель Высшей Духовной семинарии «Мария Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге, о. Мариано Седано, CMF, уже не раз выступавший с важными докладами на наших епархиальных мероприятиях. В ходе конференции, которая будет продолжаться все три дня, монашествующим Преображенской епархии предстоит не только досконально познакомиться с содержанием упомянутого документа, но и вместе с наставником обсудить возможности и нюансы реализации его положений в конкретных условиях служения на сибирских просторах.
В культурную программу встречи входят посещение Новосибирского оперного театра (НОВАТ) и «Веселый вечер», подготовленный собственными силами. На последний день встречи, 2 февраля, в праздник Сретения Господня, который также является в Католической Церкви Днем посвященной Богу жизни, кроме торжественной Мессы намечена тоже ставшая традиционной поездка в Сибирский Кармил, в ходе которой монахини, осуществляющие в Церкви «служение Марфы», вознесут молитвы вместе со своими сестрами, пребывающими в затворе. Участниками встречи будет избран новый состав Совета сестер.
Отметим, что в этом году во встрече принимает участие 56 сестер-монахинь, а также монахи-мужчины Энтони Бранаган, CSsR, Анджей Легеч, CSsR, Себастиан Прието Силва, SJ, Янез Север, SJ, Коррадо Трабукки, OFM.
По информации сестры Татьяны Авдокушиной, MSC
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