В Петербурге представлены научные работы средневековых монахов

Рукописные и старопечатные книги католиков Европы эпохи Средневековья представят в петербургском Музее истории религии, сообщает пресс-служба учреждения.

«Хотя образ средневекового монаха неоднозначен и противоречив: с одной стороны — строгий подвижник, аскет, с другой — бездельник и обжора, с третьей — сухой и жесткий педант, занятый решением богословских проблем, нельзя забывать о том, что средневековый монах — это и ученый книжник», — отмечается в сообщении.

На материалах раритетных изданий музейного собрания выставка расскажет о научных изысканиях в католических монастырях Западной Европы в период становления экспериментального естествознания и зарождения современной науки.

«В обществе сложилось традиционное разделение на «средневековую псевдонауку» и «современную эмпирическую науку». Однако книга XVI-XVIII вв. предстает как плавильный котел идей, в которых нет этого разделения, которое будет произведено позже, историографией XIX и XX веков», — говорит сотрудник музея.

Публике представят книги по богословию, философии, церковному праву, а также по астрономии, алхимии, медицине, географии, математике, технике. Среди них и выпущенные на заре европейского книгопечатания в 1474-1500 годах, и такие уникальные и редкие издания, как второе прижизненное издание Нового Завета в переводе Эразма Роттердамского на греческом и латинском языках (1564 год). Дополнят выставку предметы декоративно-прикладного искусства, письменные принадлежности, живописные и графические работы из собрания музея.

Выставка продлится до 3 мая.

Источник: Интерфакс