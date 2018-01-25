В Перу прошла подготовительная встреча к ассамблее Синода епископов Амазонии

В Пуэрто-Мальдонадо в Перу состоялась первая встреча Предсинодального совета Специальной ассамблеи Синода епископов для стран Амазонии.

О заседании, которое проходило 19-20 января 2018 года, сообщил кардинал Клаудиу Хуммес, создатель Всеамазонской церковной сети (Repam), в которую входят Церкви девяти латиноамериканских стран. Во встрече приняли участие епископы из Боливии, Бразилии, Эквадора, Колумбии, Перу, Суринама, Венесуэлы, Гвианы.

Они обсуждали главные проблемы, касающиеся региона Амазонии, говорили о трудностях в пастырской работе, а также об общественной и экологической ситуациях в своих странах.

Заседание Специальной ассамблеи Синода епископов, посвященной региону Пан-Амазонии, пройдет в октябре 2019 года в Ватикане.

«Главная цель предстоящей ассамблеи заключается в поиске новых путей для евангелизации народа Божьего на этом континенте, особенно коренного населения, часто позабытого и лишенного надежды на спокойное будущее», — заявил в октябре прошлого года Папа Франциск на площади Святого Петра после чтения молитвы «Ангел Господень».

Регион тропических лесов Амазонии находится сегодня в кризисном состоянии, в первую очередь из-за разрушения окружающей среды и пространства, пригодного для жизни. Леса Амазонки — это «легкие нашей планеты», которые имеют чрезвычайное значение для глобального будущего Земли, подчеркнул тогда Святейший Отец.

Напомним, что Специальная ассамблея Синода епископов, посвященная региону Амазонии пройдет в Ватикане впервые. Предыдущие Специальные Ассамблеи были посвящены Нидерландам (1980 г.), Европе (1991 г. и 1999 г.) Африке (1994 и 2009 г.) Ливану (1995), Америке (1997 г.), Азии ( 1998 г.) Океании (1998 г.) и Ближнему Востоку (2010 г.).

По материалам Сatholic.by