В Париже состоится 5-й Европейский католическо-православный форум

С 9 по 12 января в Париже будет проходить 5-й Европейский католическо-православный форум, организованный Советом европейских епископских конференций.

На официальном сайте Совета сообщается, что в предстоящей встрече примут участие делегаты христианских поместных Церквей Европы — 12 православных и 12 католических. Сегодняшняя Европа сталкивается со страхом перед терроризмом и фундаментализмом, читаем на сайте, и предстоящий форум будет посвящён размышлениям о злободневных ситуациях Старого Света, о роли христианства, об экуменическом диалоге, а также о «ценности человеческой личности и свободе вероисповедания».

Совет епископских конференций Европы состоит из 39 участников, пастырская деятельность которых охватывает 45 стран: кроме глав 33 поместных конференций, в него входят архиепископ Люксембурга и Княжества Монако, маронитский архиепископ Кипра, епископ Кишинёва (Молдова), епископ епархии Мукачево и апостольский администратор Эстонии. Резиденция секретариата Совета епископских конференций Европы находится в швейцарском городе Санкт-Галлене.

Источник: Радио Ватикана