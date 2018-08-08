В Париже церковь начала собирать пожертвования пластиковыми картами

Администрация приходской церкви св. Франциска из парижского квартала Молитор установило в одной из корзин для денег смартфон и адаптер с NFC-считывателем, сообщает портал «Рублёв» со ссылкой на еженедельник «Le Parisien».

Благодаря этому прихожане смогут через банковскую карту или смартфон оставлять пожертвования, которыми оплачиваются базовые нужды (например, коммунальные услуги).

Раньше в такие корзины пожертвования опускались наличными.

В плетеную корзину на подставку помещен смартфон и специальный считыватель — они позволяют прихожанам сделать пожертвование с помощью как телефона, так и кредитной карты. Перед этим на сенсорном экране смартфона предлагается выбрать сумму платежа — 2, 3, 5 или 10 евро.

Как заверяют в церкви, система организована таким образом, что пожертвование будет анонимным.

Идею создать такую электронную корзину предложил директор по развитию финансовых ресурсов Парижской епархии Кристоф Руссело (Christophe Rousselot), а реализовать её помогла местная IT-компания Actoll.

Настоятель церкви о. Дидье Дюверн (Didier Duverne) сообщил изданию, что он и его паства восприняли технологическую новинку с энтузиазмом : «Наши прихожане восприимчивы к новизне».

Отмечается, что цель инновации ― не увеличить пожертвования, а адаптировать церковь в современной жизни.

«Наша цель ― предвосхищение будущего, в котором у людей больше не будет наличных даже на багет», ― приводит слова священника Francetvinfo.

В случае успешности эксперимента, систему введут еще в 120 парижских приходах.

Церковь Святого Франциска, расположенную неподалёку от теннисного стадиона Ролан Гаррос, построили под руководством архитекторов Коринны Каллиз (Corinne Callies) и Жана-Мари Дутиёля (Jean-Marie Duthilleul) и освятили в 2005 году. Здание отличается современным дизайном и залом на 420 мест в виде евангельского символа — барки.

В среднем в Париже прихожане жертвуют 98 евро в год.



Церковные технологии будущего. Роботы-священники

Это не первый опыт внедрения современных технологий в церкви. Так, в прошлом году в церкви в городе Виттенберг в Германии в 500-летию Реформации представили робота BlessU-2, который может благословлять прихожан на нескольких языках.

У робота, который состоит из металлической коробки с сенсорным экраном, есть две руки, голова с глазами и рот.

Робот-священник, разговаривающий как мужским, так и женским голосом, желает всем посетителям храма «теплого приема», а также интересуется, желают ли те получить благословение. Затем он спрашивает у верующего, какое благословение тот хочет, а после этого поднимает руки к небу и читает отрывок из Библии и произносит: «Бог благословит и защитит вас».

Основная функция робота отображается в его названии, которое составлено от английского “bless you” — «благословляю вас».

После полученного благословения прихожанин может распечатать библейскую цитату, произнесенную роботом.

По словам пресс-секретаря Евангелической церкви в Гессе и Нассау Себастьяна фон Герена (Sebastian von Gehren), далеко не все обрадовались необычному священнику, большая часть людей посчитала, что благословение от машины — это слишком смелый шаг руководства церкви. Однако он отметил, что роботом крайне заинтересовались люди, которые не так часто ходят в церковь.

В 2016 году в буддистском храме Лунцюань в Пекине появился робот по имени Xian’er. Он умеет повторять человеческую речь, читать священные тексты и воспроизводить музыку. Кроме того, он способен вести диалог и отвечать на вопросы гостей храма.

Создатель робота Сянь Фань придумал Сяньэра за несколько лет до этого. Он надеется, что с помощью робота людям будет проще понять буддизм.

Как отмечал создатель андроида, он не является коммерческим проектом, а создан исключительно для популяризации религии среди молодежи.

Летом 2017 года в Японии на выставке новинок похоронной индустрии представили робота Pepper, который сможет вести буддийские похороны.

Компания Nissei Eco, которая занимается похоронным бизнесом с 2000 года, запустила новую кампанию, ориентированную на клиентов, которые не против того, чтобы робот читал мантры, бил в гонг и произносил сутры вместо священника.

Стоимость участия «электронного» священника в похоронах составляет 450 долларов, что почти в шесть раз дешевле, чем нанимать живого.

Отмечается, что в Японии есть проблема с буддийскими священниками. В последнее время они стали зарабатывать гораздо меньше в связи с тем, что спрос на их услуги упал. Они вынуждены подрабатывать на стороне и поэтому далеко не всегда бывают доступны вовремя.

Производители робота Pepper обещают решить эту проблему.

Во время демонстрации способностей «похоронного» робота рядом с ним присутствовал священник, следивший за тем, сможет ли «передать дух» церемонии.