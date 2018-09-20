В Папской Мессе в центре Таллина примет участие более сотни священнослужителей

Как сообщает Благовест-инфо со ссылкой на агентство BNS в св. Мессе на площади Вабадузе (Свободы) в центре Таллинна 25 сентября вместе с прибывающим на один день в Эстонию Папой Римским Франциском примут участие более сотни католических священнослужителей. Об этом BNS заяивла пресс-секретарь Римско-Католической Церкви Эстонии Марге-Марие Паас, по словам которой Святейший Отец во вторник в Таллинне возглавит Мессу, на которой будут присутствовать почти 10 000 человек из Эстонии и многих стран Европы. Вместе с Папой Мессу будут сослужить 104 священника и 14 епископов. Всем зарегистрировавшимся для участия в Папской Литургии на площади будут розданы буклеты, в которых разъясняется всё происходящее во время богослужения и даются советы, как правильно вести себя во время Мессы. По договоренности с городской управой Таллина, поблизости от площади Вабадузе будет установлен крупноформатный экран, на котором можно будет увидеть всё на ней происходящее.

Папа Римский Франциск посетит Эстонию в рамках совершаемой им поездки по странам Балтии. Он встретится в Кадриорге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, проведет также встречи с правительством страны, с представителями гражданского общества и дипломатического корпуса. В церкви Каарли он побеседует с молодежью.