В Палермо еврейской общине передали недействующую католическую часовню

Более чем через 500 лет после изгнания иудеев с Сицилии в Палермо открывается синагога, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на RNS.

Крошечная иудейская община столицы Сицилии обрела помещение для молитвы. Католическая архиепархия Палермо передала ей недействующую часовню Санта-Мария-аль-Сабато, построенную в XVII веке на фундаменте разрушенной ранее Большой синагоги.

Официальная церемония состоялась 12 января 2017 года. Дата была выбрана не случайно: именно 12 января 1493 года испанские короли Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская, под властью которых находилась тогда Сицилия, подписали декрет об изгнании иудеев. Интересно, что текст указа был составлен на сицилийском диалекте.

Архиепископ Палермо Коррадо Лорефиче назвал передачу пустующей часовни иудеям «жестом надежды», цель которого – укрепление диалога между католиками и иудеями. «Мы с радостью ответили на просьбу об открытии еврейского исследовательского центра и синагоги, — заявил прелат. – Передача здания стала плодом подлинной дружбы и продолжающегося диалога между Церковью и иудейской общиной Палермо».

А по словам президента Союза иудейских общин Италии Ноэми Ди Сеньи, «этот жест исцелит века исторической памяти».

В организации «Шавей Израиль», занимающаяся возрождением иудейских общин по всему миру, считают, что открытие синагоги вдохнет новую жизнь в еврейскую общину Палермо. «Как только я узнал об истории Сицилии, я поставил себе цель возродить иудейскую общину в Палермо после 500 лет отсутствия, — говорит Майкл Фрейнд, основатель и председатель «Шавей Израиль». – Еще 50 и тем более 100 лет назад об этом нельзя было даже помыслить. Я благодарен архиепископу за мужество, которое он проявил, сделав этот жест примирения».

«Самое настоящее чудо, что через 500 с лишним лет на Сицилии еще остались люди, которые гордятся своими еврейскими корнями, — продолжил Фрейнд. – Это свидетельствует о том, что ни изгнание, ни инквизиция не смогли погасить в их сердцах вечную еврейскую искру!»

Иудейская община просуществовала на Сицилии более 1400 лет – некоторые историки полагают, что евреи были привезены сюда в качестве рабов после Иудейских войн и разрушения Иерусалима в I веке по РХ.

К концу XV века, когда испанские короли решили изгнать их с Сицилии, на острове насчитывалось от 37 до 50 тысяч евреев. Сегодня иудейская община Палермо насчитывает около 15 человек, сообщает итальянский телеканал Alessandrianews.

Этот же канал рассказал, что ранее церковные власти Палермо предали недействующие церкви двум православным общинам – румынской и русской.

Еврейский центр, в который войдут собственно синагога, научный центр (Бейт Мидраш) и центр еврейского наследия, возглавит раввин Пинхас Пунтурелло, бывший главный раввин Неаполя.