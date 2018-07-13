В Пакистане тепло встретили второго в истории страны кардинала
Кардинал Джозеф Куттс вернулся в Пакистан после возведение в кардинальское достоинство, сообщает REGNUM со ссылкой на Geo TV.
Священнослужитель был тепло встречен на родине, где большая часть населения исповедует ислам. Его встречали десятки верующих, принадлежащих к католической общине города Карачи.
Напомним, архиепископ Карачи Джозеф Куттс был возведен в кардиналы-священники с титулом церкви San Bonaventura da Bagnoregio указом Папы Франциска 28 июня 2018 года. За всю историю Пакистана он стал вторым иерархом, удостоившимся пурпурной шапочки «князя церкви».
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