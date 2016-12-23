В Пакистане отправился в путь рождественский поезд в поддержку религиозной терпимости

Поезд, украшенный христианскими посланиями и рождественскими орнаментами, в четверг выехал с вокзала Исламабада в рейс через весь Пакистан, сообщают западные СМИ.

Цель этой поездки — поддержка христианской общины и распространение веротерпимости в стране. Поезд должен прибыть в конечную точку своего маршрута в городе Лахор 24 декабря.

Отправка рождественского поезда стала совместной инициативой министра железных дорог Пакистана Хаваджа Саада Рафика и министра по правам человека Камрана Михаэля.

Представители пакистанских властей, христианские религиозные деятели, участвовавшие в организации отправки поезда, надеются, что это станет шагом к установлению более веротерпимой обстановки в Пакистане, отмечается в сообщении.

Агнес, пакистанская католичка, присутствовавшая на церемонии отправления поезда, искренне призналась, что она очень благодарна властям страны за этот символичный жест.

«Конечно, это не больше, чем жест. Но он заставляет меня чувствовать себя более уверенно, это первый шаг,» — сказала она. «Будем надеяться, что мы сможем праздновать Рождество в мире и согласии долгие годы».

В данный момент христиане составляют около 1,6% всего населения Пакистана и нередко сталкиваются с дискриминацией по религиозному признаку.

Источники: Interfax и Hindustantimes