В ООН призвали обеспечить условия для возвращения христиан в Ирак и Сирию

Христианство является неотъемлемой частью ближневосточной культуры, поэтому нужно обеспечить возвращение его последователей в Ирак и Сирию, заявил на встрече с Патриархом Кириллом генсек ООН Антониу Гутерреш, — сообщает РИА НОВОСТИ.

«Я глубоко убежден, что после того, как ситуация в Ираке и Сирии стабилизируется и будет найдено некое политическое решение, очень важно обеспечить возможность возвращения христиан и вообще религиозных меньшинств, тех же езидов, на родину. Это вопрос, который лично меня очень сильно беспокоит», — сказал Генсек Патриарху. Христианские общины, по его словам являются «неотъемлемой частью самой идентичности (ближневосточного) региона», и они существовали там задолго до появления ислама. Кроме того, «обеспокоенность вызывает судьба мусульман в Мьянме и других религиозных сообществ по всему миру». В решении этих проблем, убежден Гутерреш, важную роль играют религиозные организации.

Христианские общины, по его словам являются «неотъемлемой частью самой идентичности (ближневосточного) региона», и они существовали там задолго до появления ислама. Кроме того, «обеспокоенность вызывает судьба мусульман в Мьянме и других религиозных сообществ по всему миру». В решении этих проблем, убежден Гутерреш, важную роль играют религиозные организации.