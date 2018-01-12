В общей сложности более 215 млн. христиан сегодня подвергаются преследованиям во всем мире

В мире продолжают расти масштабы преследования христиан. В общей сложности сегодня более 215 млн. христиан подвергаются преследованиям. Об этом говорится в недавно обнародованном ежегодном отчете Международной межконфессиональной организации помощи преследуемым христианам «Open Doors» («Открытые двери»), которая уже более 50 лет занимается оказанием помощи христианам, преследуемым за веру. Данные отчета цитирует «Радио Ватикана».

Как и каждый год, в перечне указаны 50 стран, расположенных в соответствии с уровнем угрозы христианам в них. Исследование охватывает период с 1 ноября 2016 г. по 31 октября 2017 г. Под преследованием в этом исследовании понимаются «проявления несправедливости, причиненной как отдельным лицам, так и группам, за исповедуемую ими веру в Иисуса Христа», что может проявляться в форме культурной и общественной дискриминации, непризнания в семье, увольнения с работы и физических злоупотреблениях, пытках, похищениях, заключении, уничтожении собственности и убийствах.

Лидерство в этом печальном списке уже много лет удерживает Северная Корея. В первую десятку попали также Афганистан, Сомали, Судан, Пакистан, Эритрея, Ливия, Ирак, Йемен и Иран. Эскалация нетерпимости зафиксирована в Ливии и Индии, где, в частности, вследствие растущего индуистского радикализма совершено более 24 000 нападений на индийских христиан.

Согласно рапорту, в течение исследуемого периода были убиты за веру почти 3 100 христиан, было совершено более 15 500 нападений на христианские здания (храмы и другие объекты недвижимости). Около двух тысяч христиан претерпели тюремное заключение за веру, а более 1200 были похищены. Кроме того, более 33 000 христиан подверглись разного рода физическому воздействию или психологическим пыткам.

По подсчетам организации «Open Doors», в Африке жертвами преследований стали более 81 млн. христиан, в Азии и на Ближнем Востоке — более 113 млн. человек, в Латинской Америке — 20 млн., в других частях света — почти 12 000.

Среди главных угроз для христиан названа радикализация фундаменталистского исламизма, прежде всего, в Африке и в азиатском неарабском мусульманском мире. В частности, рост случаев этнических чисток на основе религиозной принадлежности зафиксирован в Нигерии, Кении, Сомали и Судане. Еще одной угрозой для христиан Азии является «религиозный национализм» — в этом отношении наибольшую обеспокоенность вызывают Индия и Непал. Серьезным является влияние «идеологических национализмов» в Китае, Вьетнаме и Лаосе. В таких странах, как Северная Корея и Эритрея, главным источником преследований названа «диктаторская паранойя». Христиане Мексики и Колумбии чаще всего становятся жертвами «организованной преступности и этнических противостояний».

Отчет «Open Doors» также отмечает незначительное улучшение ситуации в Кении и Эфиопии. Значительное уменьшение уровня насилия против христиан зафиксировано в Сирии, что, в первую очередь, связано с разгромом так называемого «Исламского государства» при военной поддержке России.

Источник: Седмица.ру