В Новый год старейший житель Земли отметил 146-й день рождения

В канун Нового года, 31 декабря, свой 146-й день рождения отметил самый старый человек в мире — житель Индонезии Сапарман Содимеджо (Saparman Sodimejo), сообщает Ридус со ссылкой на Daily Mail.

В официальных документах мужчины указано, что он родился 31 декабря 1870 года, однако издание уточняет, что это может быть не точной информацией. Праздник господин Содимеджо отметил с родственникам на острове Ява. Долгожитель похоронил своих десятерых братьев и сестер и пережил четырех жен. Его детей в живых тоже не оказалось, но внуки, правнуки и праправнуки не бросают его. Не смотря на возраст, Содимеджо передвигается самостоятельно.

Официально старейшим мужчиной в мире был признан Исраэль Кристал (Yisrael Kristal), который появился на свет 15 сентября 1903 года в Жарнуве (ранее — Российская империя). Во время Второй мировой его сослали в Освенцим, а после он переехал в Израиль. В этом году ему исполнилось 113 лет.

Самой пожилой женщиной объявлена итальянка Эмма Морано, по состоянию на 31 декабря 2016 года ей 117 лет и 32 дня.