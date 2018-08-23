В новосибирском вузе прикрыли статуи обнаженных — туда пришла делегация РПЦ

Днём 23 августа в Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна (НГУАДИ) пришли православные священники — из-за этого вуз прикрыл тканью статуи обнажённых мужчин и женщин в фойе первого этажа, закрепив их канцелярскими зажимами, сообщает информационый портал «НГС.НОВОСТИ».

Сегодня в архитектурном вузе на Красном проспекте, 38 проходит одно из мероприятий форума «Новосибирск — город безграничных возможностей», на который пригласили и делегацию из Новосибирской митрополии.

«Сейчас здесь будет проходить мероприятие под названием Smart Urban. Перед этим вышли многочисленные представители РПЦ, которые обсуждали доступность храмов для маломобильных граждан. И как нам объяснили в кулуарах, чтобы не ранить их чувства, прикрыли скульптуры», — рассказал корреспонденту НГС один из участников мероприятия.

В пресс-службе университета подтвердили, что действительно закрывали несколько статуй одеялами, когда шёл форум с участием представителей Русской Православной Церкви. Однако в вузе заверили, что сейчас статуи уже снова открыты.

Изображения обнажённых людей периодически шокируют жителей Новосибирска, и они жалуются на них даже чиновникам, пишет НГС.