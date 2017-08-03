В Новосибирске с 3 по 6 августа проходит Всероссийская встреча семей

О ее предпосылках, целях и задачах рассказывает директор Центра семьи Преображенской епархии о. Анджей Легеч, CSsR:

«Несколько лет назад под председательством нашего ординария, епископа Иосифа Верта (а он, как известно, возглавляет Комиссию Конференции католических епископов РФ по работе с семьями), прошла встреча ответственных за пастырское служение семьям из всех четырех российских католических епархий. И там прозвучало предложение: проводить регулярные встречи семей по образцу уже хорошо нам знакомых встреч молодежи, чередуя ежегодные встречи на уровне епархий (в нашей Преображенской епархии такая встреча имела место в прошлом году в первых числах ноября) и всероссийские встречи. Это предложение Владыки Иосифа было принято Конференцией епископов. Тогда же епископы пришли к единогласному мнению, что первую всероссийскую семейную встречу лучше провести в Новосибирске, тем более, что в этом году Кафедральный собор в столице Сибири отмечает 20-летие своего освящения. А через год, в августе 2018 г., состоится Всемирная встреча семей в Ирландии с участием Римского Папы, так что наша нынешняя встреча может рассматриваться как этап подготовки к ней. Всё это очень напоминает уже отлаженную у нас схему работы с молодежью, где епархиальные встречи также предваряют мероприятия на уровне всей страны, а потом – всего мира.

Если детализировать наши цели, то, прежде всего, мы хотим порадоваться самому факту наличия у нас католических семей. Семья – это великая ценность, занимающая совершенно особое место в Божьем замысле Спасения, и семейный форум, своего рода манифестация семейных пар со всех уголков России, позволяет нам лучше разглядеть это благо, соприкоснуться и приобщиться к нему. И, разумеется, мы надеемся дать участникам некий импульс к обновлению во Христе их супружеских отношений, а также в наше непростое время, когда появляются новые концепции и дефиниции супружества, еще раз отстоять наш христианский, но, я бы сказал, и традиционный общечеловеческий подход к браку и семье.

Знаменательно, что наша встреча проходит в год, когда мы празднуем столетний юбилей Фатимских явлений. И потому еще одна наша задача – расслышать голос Божией Матери. Хочу подчеркнуть важное обстоятельство: дети, которым сто лет назад явилась Пресвятая Дева Мария, все были из глубоко верующих, по-настоящему благочестивых католических семей. В преддверии встречи наших семей следует еще раз напомнить об этом. Формат нашей встречи не только допускает, но и прямо приветствует участие детей, и из 200 участников детей будет около 50-ти человек, что также является красноречивым свидетельством. Богородичным аспектом был навеян и сам девиз нашей встречи: “Что скажет Он вам, то сделайте”. Это слова Девы Марии на браке в Кане Галилейской (Ин 2,5). Подобно Марии, и мы хотим быть максимально послушными Божию Слову и внимательными к нему.

Главным докладчиком у нас выступит вспомогательный епископ Каменец-Подольской епархии, Преосвященный Радослав Змитрович, который отвечает за работу с семьями на Украине. Соответствующая Комиссия при Конференции католических епископов Украины издала в прошлом году под его редакцией учебное пособие по подготовке к христианскому браку, содержащее программу такой подготовки и набор необходимых в этой связи катехез. Среди докладчиков – и супружеская пара мирян, Леонарда и Виктории Зигерт, принадлежащая к движению «Свет и Жизнь». Еще один докладчик – профессор Высшей духовной семинарии в Санкт-Петербурге отец Якуб Блащишин, SVD, который расскажет о послании Фатимской Божией Матери семьям. Прозвучат свидетельства семей участников, им будет предоставлена возможность работы в группах.

Всероссийская встреча семей – это очень важное событие в жизни нашей Поместной Церкви. Ее гостями станут все католические епископы России, а также Апостольский нунций в РФ, архиепископ Челестино Мильоре».