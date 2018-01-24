В Новосибирске прошел организованный Епархиальным центром семьи семинар «Мужчиной и женщиной сотворил их»

С 19 по 21 января в Новосибирске при опекаемом Епархиальным отделением «Каритас» хостеле «Апостол» проходил семинар «Мужчиной и женщиной сотворил их». Он был организован Епархиальной комиссией по делам семьи (председатель – о. Анджей Легеч, CSsR) и затрагивал темы сексуального воспитания детей и подростков. Темы полового воспитания особенно актуальны для Церкви в наше время, когда нормы, навязываемые в этой сфере секулярной культурой, не только полностью противоречат христианским заповедям, но и являются смертельно опасными и разрушительными для самого человека.

Главным докладчиком на семинаре выступила доктор педагогических наук, член Комиссии по делам семьи Конференции Католических епископов Украины Тереза Ивановна Андрущишина, имеющая огромный опыт христианского семейного консультирования. Семинар был предназначен в первую очередь родителям и воспитателям, т.е. тем, кого данные темы касаются непосредственно. Христианского семейного консультанта Терезу Андрущишину знают многие католики в России: она принимала участие в недавнем Конгрессе семей, проводила встречи с родителями и наставниками в ряде приходов.

Разумеется, за краткое время семинара невозможно было подробно рассмотреть весь комплекс вопросов, связанных с воспитанием молодежи и ее призванием, однако участники встречи, среди которых были и профессиональные педагоги, отметили ее высокую полезность и эффективность, что может послужить прекрасным базисом для дальнейшего продолжения разговора.

Отец Анджей Легеч отметил, что в ближайшее время в Преображенской епархии запланирован целый ряд подобных встреч. Тереза Андрущишина уже побывала в Барнауле, а впереди – встречи в Кемерово, Томске, Сургуте, Ноябрьске, Тюмени, а напоследок – в Москве.

Фоторепортаж о семинаре предоставлен ТВ «Кана»: