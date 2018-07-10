В Новосибирске проходят «Каникулы с Богом» для семей (+ФОТО)

6 июля в г. Новосибирске в Доме отцов-иезуитов начались семейные «Каникулы с Богом» для прихожан Восточного деканата. Их девиз: «Семья – сокровище в моих руках». На реколлекции прибыли полные семьи с детьми и индивидуальные прихожане из Томска, Кемерово, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка, Колыона, Яшкино, Юрги, Георгиевки. Всего в «Каникулах с Богом» для семей принимают участие 46 верующих в возрасте от 4 до 60 лет. Руководят духовными упражнениями о. Анджей Легеч, CSsR, и о. Войтех Зиолек, SJ, которым помогают сёстры-монахини. Все конференции, встречи, занятия в группах в рамках проводимого мероприятия посвящены проблемам современной семьи, вопросам внутрисемейных отношений и их совершенствования в свете Божия замысла относительно этой основной ячейки Церкви и человеческого общества. Встреча «Семья – сокровище в моих руках» продлится до конца текущей недели.

Фоторепортаж о семейных «Каникулах с Богом» — со страницы в группе «Римско-Католическая Церковь на Севере Кузбасса»: