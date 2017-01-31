В Новосибирске проходят Дни посвященной Богу жизни

С 31 января по 3 февраля в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры в Новосибирске проходят Дни посвященной Богу жизни с участием сестер из всех представленных в Преображенской епархии женских монашеских Конгрегаций. По сложившейся традиции, подобные встречи ежегодно имеют место в столице нашей епархии в районе 2 февраля – праздника Сретения Господня, который также является в Католической Церкви Днем молитв о святости монашествующих и всех посвященных Богу.

Тема встречи в этом году звучит так: «Фатимское послание сто лет спустя. Между историей и актуальностью». Сам этот девиз наглядно свидетельствует о тематике встречи: ее участники будут размышлять о значимости Фатимских явлений Пресвятой Богородицы для духовного возрождения России, для нового обретения веры в нашей стране, а также о могуществе благодати Божией и силе молитвы, возносимой из глубины посвященных Господу сердец. Помогать сестрам в этих размышлениях будут преподаватель Высшей духовной семинарии «Мария Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге о. Якуб Блащишин, SVD, и служащие в Новосибирске священники-иезуиты о. Янез Север и о. Себастьян Прието Силва.

Встреча открылась знакомством участников, в ходе которого каждая из сестер, коротко представившись лично, рассказывала в двух словах и о своем Ордене, после чего прикрепляла к карте Преображенской епархии карточку с названием своего Ордена в том месте, где она совершает свое служение. В итоге вывешенная на доске карта приобрела вид, в полной мере иллюстрирующий географию служения сестер-монахинь в Западной Сибири. Две женские монашеские общины – Сестры Святой Елизаветы и Сестры Матери Терезы – рассказали о себе более подробно: это также входит в традицию, и на каждой подобной встрече некоторым общинам выделяется время для самопрезентации. Таким образом постепенно, год от года, все желающие, а прежде всего сами сестры, получают возможность лучше узнать друг друга, познакомившись с харизмами всех трудящихся в нашем регионе женских Орденов.

Помимо конференций, посвященных раскрытию заявленной темы, и работы в группах, в программу встречи входит также посещение Новосибирской государственной филармонии, где пройдет концерт русской духовной музыки «Богородица Дево, радуйся», возможность свободного общения участниц по интересам (катехизация, социальное служение, благотворительность), веселый вечер и, что особенно важно, поездка в созерцательный монастырь сестер-кармелиток с совместной молитвой и чаепитием – своего рода символическое действие, иллюстрирующее важность для Церкви служения как Марфы, так и Марии.

Кроме ежедневно совершаемой латинской Мессы, для участниц встречи будет отслужена и Божественная Литургия византийского обряда.

Как отметила модератор Дней посвященной Богу жизни в Новосибирске сестра Татьяна Авдокушина, MSC, кроме главной «сретенской» встречи сестер-монахинь Преображенской епархии, в планах для монашествующих на наступивший 2017 г. значатся еще два семинара. Один из них будет посвящен вопросам духовной жизни, а другой будет иметь богословско-литургическую тематику.