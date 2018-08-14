В Новосибирске похоронили отца Андрея Зверева (+ ФОТО)

13 августа 2018 г. в Кафедральном соборе Преображения Господня была отслужена заупокойная Литургия, после которой священника Андрея Зверева похоронили на Католическом кладбище Новосибирска.

Протоиерей Андрей Зверев, настоятель греко-католических приходов в Челябинске и Копейске, а также секретарь при Ординарии для католиков византийского обряда в России, скончался 8 августа 2018 года. Его безвременная кончина стала трагической неожиданностью и скорбью в сердцах всех, кто знал и помнил отца Андрея.

Проводить в последний путь почившего священника прибыли его собратья по священническому служению как византийской, так и латинской традиции, а также многочисленные верные. На богослужении в числе прочих присутствовали Апостольский делегат для греко-католиков в Казахстане и Средней Азии митрофорный протоиерей Василий Говера и иерей Кирилл Григорьев из Папского Восточного Института (Pontificium Institutum Orientalium).

Возглавил Божественную Литургию св. Иоанна Златоуста епископ Иосиф Верт, который является Ординарием для греко-католиков на территории Российской Федерации.

Проповедь-прощание после прочтения Евангелия произнёс близкий друг почившего — о. Алексей Баранников.

Сразу после Литургии было отслужено Последование мертвенное над скончавшимся священником, на котором также предстоятельствовал Преосвященный Иосиф Верт.

В конце чина отпевания Владыка обратился ко всем присутствующим с кратким словом:

— Дорогие! Благодарю всех, кто пришёл сегодня в Кафедральный собор, чтобы в молитве сопровождать отца Андрея на его последнем пути в этой земной реальности.

В прошедшие дни мы праздновали здесь, в соборе, Фаворскую неделю. Иисус Христос взял троих своих учеников и взошёл с ними на гору высокую, и там преобразился перед ними. Пётр говорит: «Хорошо нам здесь быть!». А затем евангелист пишет: ученики устрашились, когда вошли в облако, которое осенило их…

Вот и отец Андрей вошёл в облако, которое осенило его, и мы устрашились. Но он сегодня ближе к Богу, чем мы, оставшиеся. Он в руках Божиих, а мы нашими молитвами и добрыми делами сопровождаем его к самому трону Божьему, ко Христу Преображённому, к полноте жизни.

Мы прощаемся с отцом Андреем. Но это прощание временное. Мы говорим: до свидания! До свидания в доме Отца!

Я хочу вместе с отцом Андреем поблагодарить в первую очередь Бога за всё. За жизнь, за 44 года этой земной жизни, за каждое сердцебиение, за каждый вдох, за каждый миг этой жизни. За бессмертную душу. За благодать священнического призвания. За все сверхъестественные дары: крещение, другие таинства, особенно Евхаристию – эту пищу ангелов, которую отец Андрей вкушал за каждой Божественной Литургией.

От себя и от имени отца Андрея я хочу поблагодарить родных и близких. Родителей, которые дали ему жизнь. Матушку Юлию, которая столько лет была его верной спутницей, помощницей. Детей, которых он так любил и заботился о них до последнего дня жизни.

Дорогие! Мы верим в общение святых, и в этой вере мы продолжаем общаться с отцом Андреем, если даже и по-другому, чем до сих пор…

От себя и от имени отца Андрея я благодарю вас, дорогие отцы, дорогие сестры-монахини, дорогие верующие, которые пришли сегодня в храм. А также всех, которые не смогли прийти. Которые молятся у себя где-нибудь в далёких приходах, далёких городах.

Будем помнить то, чему учил отец Андрей в проповедях, то, чему он учил своей жизнью. Будем верными Богу и Его заповедям. Будем любить Господа Бога всем сердцем, всею душой, и ближнего – как самого себя.

Спасибо большое всем! И да возблагодарит вас Господь Бог!

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Соболезнования в эти дни приходили от многих священнослужителей и мирян как из России, так и из-за рубежа.

Траурное послание со словами соболезнования прислал Верховный архиепископ Киево-Галицкий Блаженнейший Святослав Шевчук, находящийся в настоящее время с архипастырским визитом в США.

Пришло соболезнование от митрополита Владимира (Вийтишина), главы Ивано-Франковской епархии УГКЦ, к которой принадлежал отец Андрей, где он учился и был рукоположен.

Слова утешения и соболезнование были переданы из Апостольской нунциатуры в РФ.

Направил телеграмму соболезнования и митрополит Архиепархии Божией матери в Москве архиепископ Павел Пецци.

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Погребение отца Андрея Зверева состоялось на Католическом кладбище его родного города Новосибирска.

Фото — ТВ «Кана» и свящ. Янез Север, SJ