В Новокузнецком католическом храме зазвучал орган (ФОТО + ВИДЕО)

Вчера, 13 сентября, приход католического храма святого Иоанна Златоуста в Новокузнецке отмечал свой престольный праздник. А днём ранее в нем состоялся концерт-презентация нового органа.

Интересно, что в южной столице Кузбасса этот музыкальный инструмент вообще зазвучал впервые.

Вечером 12 сентября 2018 г. в католическом храме, расположенном в Орджоникидзевском районе Новокузнецка, пришедшие на концерт горожане смогли услышать произведения Баха, Вивальди и Моцарта. Их исполнила лауреат международных конкурсов, солистка Томской государственной филармонии Мария Блажевич.

Как рассказал настоятель храма священник Алексей Баранников, мечта использовать настоящую органную музыку в богослужениях, а также на различных мероприятиях, организуемых приходом, существовала давно.

(Напомним, у католического прихода в самом большом городе Кузбасса еще и необычное прошлое: с 1950-х годов он существовал нелегально, с 1958 г. здесь начала действовать тайная община монахов-редемтористов византийского обряда, в 1982 г. была устроена подпольная часовня. И практически с самого начала в одной общине соединились католики обоих обрядов. Поэтому сегодня в нем по-братски и по-соседски вместе живут греко- и римо-католическая общины.)

Отец Алексей отметил, что отныне такие концерты в храме будут постоянными. И теперь услышать настоящий орган могут все новокузнечане.

Фото: «Музыка в храме Новокузнецка»