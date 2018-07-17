В Никарагуа от действий силовиков пострадали кардинал, архиепископ и епископ

Католическая Церковь Никарагуа решительно осудила нападение «проправительственных парамилитаристских группировок» на трех ведущих членов местной Католической Церкви. Жертвами нападения в понедельник, 9 июля 2018 года, стали кардинал Леопольдо Бренес, архиепископ Манагуа; Апостольский нунций в Центральной Америке архиепископ Вальдемар Станислав Зоммертаг и викарный епископ архидиоцеза Манагуа Хосе Сильвио Баэз.

Нападение произошло, когда трое прелатов, а также сопровождавшие их священники и делегация журналистов прибыли в базилику Св. Себастьяна в Дириамби, к югу от столицы Никарагуа, чтобы помочь участникам антиправительственного протеста, которые скрывались в церкви, окруженной никарагуанскими силовиками.

Епископа Сильвио Хосе Баэза ударили в живот, а также ранили в руку, с него сорвали наперсный крест. У священника, который сопровождал епископа, похитили мобильный телефон. Журналистов также вытолкали из церкви, отобрав часть их оборудования.

В обращении, которое католические епископы Никарагуа издали после нападения, «осуждается насилие» и отмечается, что епископы «стояли на стороне страдающих людей страны».

Напряжение в Никарагуа растет с тех пор, когда в середине апреля правительство объявило об ограничении социальной безопасности. Граждане начали уличные протесты, требуя отставки президента Даниэля Ортеги. С тех пор было убито более 250 человек.

7 июля 2018 года президент Ортега объявил, что не будет переносить дату президентских выборов в стране, назначенную на 2021 год. Ускорение даты выборов было одним из требований католических епископов Никарагуа, которые выступали посредниками в переговорах между правительством и оппозицией, передает Седмица.ру со ссылкой на vaticannews.va.

Известие о нападении военных на архиепископа Манагуа, папского нунция в Никарагуа и сопровождавшего их епископа получило большой резонанс. «По-человечески страх остается, однако молитвенная поддержка наших священников является для нас постоянной помощью», — признался архиепископ Бренес.

Комментируя ситуацию, иерарх подчеркнул, что Папа Франциск поощряет католических иерархов Никарагуа «продолжать попытки диалога» с властями и «оставаться рядом с народом Никарагуа в его страданиях». По словам кардинала, Папа заверил, что продолжает молиться, «чтобы местное духовенство могло продолжать выполнение своей миссии».

С 13 июля 2018 г. в стране проходит всеобщая забастовка, начатая представителями оппозиции с требованием срочной отставки действующего президента страны Даниэля Ортеги, официальный мандат которого истекает в 2021 г.

Массовые волнения в Никарагуа начались в апреле 2018 г., после того как лидер одной из самых бедных стран Центральной Америки объявил реформу социального обеспечения, которая предусматривает уменьшение пособий и увеличение взносов работников в Фонд социального обеспечения.