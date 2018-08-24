В Нигерии убили католического священника

В Нигерии убили священника Католической Церкви. Это уже третий священник, которого убили в этом году в этой африканской стране и десятый по счету в Африке, сообщило издание польских католиков wiara.pl.

В субботу вечером, 18 августа 2018 года, в местности Гвагалада, в 70 км от столицы Нигерии Абуджа, погиб Мишель Акал Шеквонугаза. Убийство произошло в магазине, когда священник делал закупки для общины, в которой жил и совершал служение. Он получил тяжелое ранение во время ограбления торгового центра, в котором находился.

Шеквонугаза рукоположил в священный сан в прошлом году кардинал Джон Олорунфеми Онайкекан.

В этом году в мире погибли уже 23 священнослужителя Католической Церкви: 10 — на Африканском континенте, 9 — на Американском континенте, 3 — в Азии и 1 — в Европе.

Источник: Седмица.ру