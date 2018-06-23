В Белоруссии прошла международная конференция «Проблемы врачебной этики в современном мире»

С 7 по 8 июня 2018 г. в Витебске проходила XIV международная медицинская конференция «Проблемы врачебной этики в современном мире», сообщает сайт catholicvitebsk.by.

Конференция проводилась по инициативе Витебской епархии Римско-Католической Церкви в Республике Беларусь и Витебского облисполкома. В конференции принимали участие представители Ватикана, Белоруссии, России, Украины, Италии, Нигерии, Польши, Франции, Шри-Ланки.

Впервые в формате видеоконференции к аудитории дипломатов, медиков, священнослужителей и учёных, собравшихся в Витебском облисполкоме присоединились участники в двадцати одной студии в районах области.

В работе конференции приняли участие Посол Его Святейшества Папы Римского в Республике Беларусь Его Преосвященство Габор Пинтер, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Юрий Деркач, началльник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Витебского облисполкома Геннадий Егоров.

Со словами приветствия к участникам конференции обратились председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев и Апостольский нунций монс. Габор Пинтер. В каждом обращении была подчёркнута важность вопросов биоэтики в современном мире и духовных аспектов их решения.

Программу конференции открыл доклад «Перспективы развития акушерско-гинекологической помощи в Витебской области», в котором главврач областного роддома Елена Леонович акцентировала внимание на вопросах демографической безопасности и успешном их решении на примере Витебской области. Далее слово для доклада было предоставлено гостю из Ватикана монсеньору Дариушу Герсу, священнику – официальному представителю ватиканского Департамента служения целостному развитию человека. Его сообщение было посвящено «Хартии работников здравоохранения» и работе нового Департамента служения целостному развитию человека. Также на конференции прозвучали доклады профессора Александра Окорокова (Беларусь) «Оптимальная терапия артериальной гипертензии при беременности», отца Петра Ашика SJ, профессора Collegium Bobolanum Папского богословского факультета в Варшаве (Польша), «Конец жизни – современные этические дилеммы», монсеньора Жака Судо, профессора, члена Папской академии в защиту жизни, церковного советника Всемирной федерации католических медицинских ассоциаций (Франция) «Медицина, ориентированная на пациента против медицины, ориентированной на болезнь», доцента, к.м.н. Волде Тесфайе (Беларусь) «Профессиональные гуманные нравственные и духовные аспекты врачебной этики в современном мире», кандидата философских наук Валерия Гриня (Беларусь) «Зависимости – характерологические и этические аспекты» и сообщения представителей Нигерии и Шри-Ланки.

С заключительным словом к участникам конференции обратился ординарий Витебской Епархии Римско-Католической Церкви в Республике Беларусь Его Преосвященство Олег Буткевич.

Духовную опеку конференции уже второй год осуществляет священник Общества Иисуса о. Клеменс Верт SJ.

Участники конференции посетили УЗ «Витебский областной клинический роддом», УЗ «Витебская областная клиническая больница», где Его Преосвященство монс. Габор Пинтер освятил комнату для молитвы и религиозных обрядов в целях духовной опеки пациентов; посетили католические и православные храмы Витебска, музеи и художественные выставки города над Двиной.