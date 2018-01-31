В Москве выпущена марка, посвященная 100-летию возрождения патриаршества в России
1 февраля 2018 года, в девятую годовщину интронизации патриарха Кирилла, в храме Христа Спасителя состоится церемония гашения марки «100 лет восстановления патриаршества в России» с участием предстоятеля РПЦ.
Как сообщает его пресс-служба, для гашения художественной марки изготовлен сувенирный штемпель. На штемпеле изображен силуэт храма Христа Спасителя, нанесена надпись «100 лет восстановлению патриаршества в России», указаны дата и место гашения: 1 февраля, город Москва.
На самой же марке на фоне храма Христа Спасителя изображен патриарх Московский и всея Руси Тихон, избранный в 1917 году Поместным Собором.
Тираж — 160 тыс. экземпляров.
Как отмечает патриаршая пресс-служба, Собор 1917 года стал эпохальным событием: он упразднил изжившую себя синодальную систему церковного управления и восстановил патриаршество, проведя рубеж между двумя периодами русской церковной истории. Решения Собора заложили основы устройства Русской Православной Церкви в современную эпоху.
Художественные марки поступят во все отделения связи России, жители страны получат возможность использовать их для отправки своей корреспонденции.
Источник: Интерфакс-Религия
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