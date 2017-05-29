В Москве состоялось введение в должность нового настоятеля Кафедрального собора Непорочного Зачатия

24 мая в Кафедральном соборе в Москве в навечерие праздника Вознесения Господня состоялось торжественное введение в должность нового настоятеля прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии о. Владимира Кабака SDB. Отец Владимир сменил на этом посту о. Иосифа Заневского SDB, который прослужил настоятелем кафедрального прихода более 26 лет. Новый настоятель перед лицом епископа принес присягу верности церковному учению и послушания церковной власти, пообещав словом и делом хранить единство Церкви и верно передавать и разъяснять залог веры.

«Это великое, глубокое событие, — сказал в своей проповеди архиепископ Пецци. — После 25 лет щедрого неустанного служения отец Иосиф не потерял молодости и энергии, и мы будем надеяться, что он продолжит свое служение ради созидания Церкви на нашей земле. Когда почти десять лет тому назад я стал епископом, отец Иосиф служил здесь уже 16 лет, и могу сказать, что его энергия, щедрость, желание служить за это время не уменьшились. Думаю, что каждый из вас сегодня может присоединиться к моим словам и поблагодарить Бога за его служение. Я желаю возлюбленному новому настоятелю, чтобы он мог продолжить это служение духе Вознесения, в духе углубления и обновления наших отношений с Христом, что является главным делом жизни каждого христианина, и, конечно же, особенно настоятеля столь важного прихода, как приход при кафедральном соборе».

Архиепископ также поблагодарил салезианскую общину в лице главы инспектории св. Войцеха с центром в Пиле (Польша) о. Романа Яхимовича SDB и попросил ее продолжить свое служение в России.

Инспектор о. Роман Яхимович в своем слове от имени салезианской конгрегации и испектории выразил благодарность о. Иосифу Заневскому, напомнив, что главным в служении настоятеля является не забота о материальном благополучии прихода, но устроение духовной церкви, которую отец Иосиф строил в Москве.

О. Иосиф Заневский поблагодарил Бога и всех, чьими трудами и молитвами был возвращен и восстановлен приход и храм Непорочного Зачатия, и попросил о молитвах и поддержке для нового настоятеля, вспомнив, что когда-то тот был у него в приходе министрантом. «Отец Иосиф правильно говорит — я был у него министрантом, — ответил ему о. Владимир, — и когда я читал чтения, у меня тряслись коленки, потому что мне было страшно. Сегодня у меня уже не дрожат коленки, но голос немного дрожит — так что чему-то я уже научился, но еще есть чему учиться».

Также в этот день было объявлено о том, что произошла смена на посту директора салезианской общины в Москве – вместо о. Генриха Богушевского им стал о. Дариуш Бойко.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве