В Москве состоялась встреча с лидером движения «Communione e Liberazione»

Встреча с католическим священником Хулианом Карроном, главой движения «Communione e Liberazione» (CeL) — «Общение и Освобождение», состоялась 13 марта в Москве, в Культурном центре «Покровские ворота». Об этом сообщает агентство Благовест-инфо.

Для диалога православной молодежи с преемником отца Луиджи Джуссани (1922-2005), основателя движения CeL, была выбрана тема «Личность пробуждается во встрече». На встрече присутствовали члены движения из Италии, России и стран Ближнего зарубежья.

Ведущий встречи, православный богослов из Харькова Александр Филоненко напомнил, что впервые о. Хулиан посетил Россию 7 лет назад — он выступил на Международной богословской конференции Русской Православной Церкви с докладом «Слава Божия есть человек живущий. Христианство перед вызовами современности». Тогда католический священник говорил о том, что главный кризис современности – это кризис человечности, который можно преодолеть только во встрече с Христом. Эту тему о. Хулиан продолжил в беседе с православными членами CeL – аспирантом православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Михаилом Фадеевым и аспирантом Общецерковной аспирантуры и докторантуры Романом Шешениным, которые пишут диссертации по педагогическому наследию о. Луиджи Джуссани. Рассказав о различных встречах в своей жизни, молодые люди спросили о. Хулиана: как поделиться своей верой с неверующими? Как свидетельствовать о Христе современной молодежи? Как «научить надежде»?

«Во-первых, если вы получили это свидетельство сами, значит, вам кто-то его передал. Стало быть, все просто – надежду и веру можно передать», – ответил о. Хулиан. Но это вопрос не только личного свидетельства, но и всей Церкви: «Перед этим вызовом стоит Церковь во всем мире сегодня. От того, как мы отвечаем, зависит надежда всего мира».

Глава CeL подчеркнул, что миссионер не может просто «сообщить христианство как набор истин, инструкций к исполнению и обрядов». Это «неинтересно» современному человеку, способность которого поверить в Христа ставил под сомнение еще Достоевский, ведь для него (для человека) абсолютные ценности – разум и свобода.

Небольшой экскурс в европейскую историю позволил о. Хулиану показать, как в эпоху Просвещения лучшие умы сформулировали «новый фундамент Европы», построенный на ценностях гуманизма, все более отстранявшихся от своих христианских корней. «Свобода, разум, братство, труд, прогресс, солидарность» – все эти «великие вещи, без которых нет истинной человечности,… очень быстро стали ирреальными», т.е., будучи оторванными от христианского основания, эти идеи «не прошли испытание временем».

Однако кризис этих «великих идеалов», который сейчас переживает европейская цивилизация, дает возможность христианам обновить свою веру, «дойти до сути христианства» и в опыте каждого верующего понять, каким образом вера проявляется в жизни. Только такое, живое и повседневное христианство, дающее особую «интенсивность жизни», а не свод правил, может стать привлекательным для современных людей, подчеркнул о. Хулиан.

Примером для каждого верующего должен стать сам Христос: «Подумай, как мог бы поступить с тобой Бог? Он мог бы послать тебе письмо с инструкцией, с трактатом об истине. А Он стал человеком… Он предпочел быть свободно любимым свободными людьми…Бросил вызов всем людям с помощью человечности». Так и христиане – им надо «разделить с другими жизнь», и тогда их слова о христианстве «станут плотью и кровью», как было это с первыми христианами 2 тыс. лет назад. Тогда эта «насыщенность» христианской жизни не сможет не побудить другого человека – того, кто «не довольствуется меньшим, чем то, чего желает его сердце». А. Филоненко, в свою очередь, подчеркнул, что для разговора о подлинной человечности нет преград – христиане могут поделиться этим с атеистами и верующими других религий, это объединяет людей.

О том, что эту особую «насыщенность, интенсивность жизни» они обнаружили в общении с членами CeL в Италии, свидетельствовали православные участники встречи. «Встреча с Движением нас изменила», – сказал М. Фадеев и рассказал о тех молодых итальянских католиках, которые «открыли новые грани своей веры» благодаря встрече с православными. «Вы, православная молодежь, дар для всех нас», – сказал на прощание о. Хулиан.

Текст — Юлия Зайцева

Фото — Дмитрий Авсинеев и Юрий Тамойко