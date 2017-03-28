​В Москве прошла панихида по погибшим бездомным

26 марта 2017 года в храме святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине была совершена традиционная панихида по людям, жившим и умершим на улице, сообщает Милосердие.ru.

Ее устраивают волонтеры, помогающие бездомным.

Вспомнить всех тех, кто не пережил эту и прошлые зимы, собрались добровольцы движения «Друзья на улице», их бездомные друзья и многие неравнодушные жители города.

«Люди, у которых нет крыши над головой, погибают от холода уже во время первых осенних заморозков. Зима-2016 оказалась суровой, а значит и жертв морозных ночей в этом году немало», — рассказали порталу организаторы.

Первая подобная панихида прошла 11 лет назад в память о Лилии Зуевой, молодой женщине, которая умерла от холода и болезней на улице в 2006 году.

С тех пор каждый год в московском храме св. бессребренников Космы и Дамиана в Шубине вспоминают поименно всех умерших бездомных, имена которых оказались известны «Друзьям на улице».

«Бок о бок молятся люди разных возрастов и достатка, те, у кого есть дом, и те, у кого его нет, а затем вместе садятся за стол, чтобы разделить с любовью приготовленную поминальную трапезу», — рассказали порталу в благотворительной организации, добавив, что цель такого мероприятия — «чтобы люди не были забыты и обрели, возможно, последнее достоинство — уйти в мир иной с именем».

4 марта 2017 года панихида по бездомным людям, умершим на улице, была совершена в киевском Всехсвятском храме на месте строительства Воскресенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви. После молитвенного поминания в галерее «Соборная» при Духовно-просветительском центре кафедрального собора был проведен поминальный обед, организованный волонтерской организацией «Друзья общества святого Эгидия».

«Друзья на улице» — «Друзья общины святого Эгидия»

«Друзья на улице» — движение помощи бездомным людям, вдохновившееся опытом итальянской Общины святого Эгидия, широко известной в мире благодаря делам милосердия и миротворческой деятельности.

Около 30 лет назад Община святого Эгидия наладила отношения сотрудничества с РПЦ во многих областях, среди которых дела милосердия — одно из наиболее развитых направлений совместной работы. Община стала ориентиром для «Друзей на улице».

Традиция заупокойных богослужений по погибшим бездомным впервые появилась в Риме более 30 лет назад. 30 января 1983 года на железнодорожном вокзале Термини умерла нищенка Модеста Валенти — врачи отказали ей в медицинской помощи.

Смерть М. Валенти вызвала широкий резонанс. Сейчас в Риме есть виртуальная улица Модесты Валенти — ее указывают в документах многих бездомных. Эта необычная прописка дает им различные социальные права.

В память о Модесте Валенти на вокзале Термини позднее установили барельеф.

Источник: Rublev.com