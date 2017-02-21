В Москве представят старинные шедевры, связанные с руководителем двух крестовых походов

Шедевры французского готического искусства представят на выставке в Музеях Московского Кремля, которая откроется 3 марта. Об этом сообщает Интерфакс-Религия.

Экспонаты связаны с эпохой руководителя двух кестовых походов Людовика Святого (1214-1270), который воплотил в себе средневековые представления о справедливом христианском короле — благочестивом правителе и рыцаре, защитнике Святой Земли. Его правление стало временем расцвета готического искусства, сообщает пресс-служба Музеев Кремля.

Одним из крупнейших деяний Людовика Святого стало приобретение в 1239 году реликвий Страстей Христовых, важнейшей из которых был терновый венец Спасителя, хранящийся в Соборе Парижской Богоматери. Реликварий тернового венца, созданный в 1806 году, займет одно из центральных мест.

В числе экспонатов также витражи XIII века из Святой Капеллы (Сент-Шапель), которая была построена при королевском дворце в Париже для хранения более 20 реликвий Страстей Христовых, собранных Людовиком. Витражи повествуют о библейской истории человечества от сотворения мира до воскресения Христа.

Время Людовика Святого было эпохой расцвета во Франции готической скульптуры. На выставке представят статую дочери Людовика Изабеллы (хранится в церкви в Пуасси, где был крещен Людовик), образ Богоматери с Младенцем из Лувра.

Кроме того, посетители смогут увидеть образцы ювелирного искусства времен высокой готики: знаменитые лиможские эмали, ковчег с образом святого Франциска Ассизского, корону-реликварий, по преданию подаренную Людовиком монастырю доминиканцев в Льеже, Евангелие с драгоценным окладом для богослужений в Святой Капелле.

Большинство произведений, часть которых доставлена из Лувра, представят в России впервые. Этот совместный российско-французский проект станет центральным событием перекрестного года культурного туризма России и Франции. Выставка будет работать до 4 июня.