В Москве появился «шариатский патруль»

Участник проекта «Стопхам» Ислам Исмаилов стал патрулировать улицы Москвы и выявлять курящих и употребляющих спиртное в общественных местах.

В рамках нового проекта «Стоп харам» («харам» — запретные действия в исламе) он с единомышленниками следит, в частности, за порядком на Комсомольской площади, где расположены три вокзала.

Участники проекта подходят к нарушителям и увещевают их, записывая происходящее на камеру и выкладывая на YouTube.

«Сотни тысяч людей видят, как наши единоверцы, коими они себя называют во всяком случае, нарушают нормы морали, нравственности, религиозные нормы, пьют алкоголь, мешают людям, пугают. Мы приехали сюда для того, чтобы попытаться убедить их в будущем так не делать, призвать их к религии Аллаха и к соблюдению норм общечеловеческой морали», — заявил Исмаилов.

Создатели «Стоп харама» настойчиво подчёркивают свою связь с религией, начиная с названия проекта и заканчивая религиозной аргументаций в ходе уличного общения. В аналогичном духе, даже с заголовком «Я готов умереть за ислам!», выдержан и вышедший вчера материал о проекте на позиционирующем себя как исламский интернет-канале «Алиф-ТВ»:

Член Общественной палаты РФ, глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы Альбир Крганов критически отозвался о проекте «Стоп харам» на улицах столицы.

«Это не совсем понятная инициатива. Я думаю, она приведет к конфликтам, тем более если начнет распространяться в регионы. Если у нас сейчас каждая конфессия станет приставать к прохожим на улице, читать мораль, то что мы вообще получим? В светском государстве как это можно воспринимать?» — заявил муфтий, которого цитирует «Интерфакс-Религия».

Как отметил А.Крганов, для такого рода просветительских бесед есть специальные места — храмы, синагоги, мечети, воскресные школы, медресе, семинарии.

«Кроме того, еще нужно посмотреть на поправки к «закону Яровой» о миссионерской деятельности. Как здесь быть? Вопросов больше, чем ответов», — считает он.

По мнению муфтия, такого рода инициативы нужно согласовывать с религиозными и общественными организациями, «а просто в частном порядке выходить на улицу и что-то там предпринимать — неправильно».