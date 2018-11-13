В Москве по инициативе Посольства Италии отпраздновали 50-летие Общины Святого Эгидия

Торжественный вечер, посвященный 50-летию Общины святого Эгидия, состоялся 12 ноября в посольстве Италии. По приглашению посла Италии в Российской Федерации Паскуале Терраччано поздравить юбиляров пришли представители обеих палат российского парламента, правительства РФ, общественных организаций, ученые, деятели культуры, а также епископы и священники Русской Православной Церкви, представители других религиозных организаций и друзья Общины св. Эгидия.

Как сообщил ведущий вечера Алессандро Салаконе, многолетний представитель Общины св. Эгидия в России, для выступлений и общей беседы была выбрана тема: “В служении бедным и миру. Беседа о 50-летии Общины святого Эгидия: взгляд в будущее”. Он рассказал, что 50 лет назад община святого Эгидия выросла в Риме из маленькой группы студентов, которые решили помогать детям окраин. Так, начав с «периферии Рима», члены общины устремлялись к «периферийным людям»: бедным, бездомным, одиноким старикам, беженцам, сиротам, достигая «международной периферии», т.е. занимаясь миротворческой деятельностью в разных странах мира. «Быть христианами внутри истории» – так кратко определил призвание членов Общины ее основатель, историк Андреа Риккарди. По словам А. Салаконе, речь идет о том, чтобы «жить, ощущая ответственность по отношению к общему благу, ощущая симпатию ко всем странам, исходя из самых слабых людей, которые живут в этих странах». А Папа Франциск, поздравляя юбиляров, назвал их «Общиной 3P» (preghiera, poveri, pace (итал.) – молитва, бедные, мир), напомнил ведущий.

Гостей вечера приветствовал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. Поздравив Общину святого Эгидия, он обратил внимание на атмосферу, в которой происходило рождение этого движения: 1968 год – время «великого брожения», когда молодежь всего мира хотела перемен и искала пути выхода из кризиса. Группа однокурсников римского университета нашла альтернативный путь: «достижение перемен через воплощение евангельских ценностей в обыденной жизни». Начав с помощи тем нуждающимся, кто был рядом, Община выросла в мощное движение, имеющее десятки тысяч активных участников по всему миру; ее члены стали «признанными миротворцами» в разных странах, они наводят «прочные мосты диалога» между представителями разных народов, религий, конфессий. Община св. Эгидия на деле доказала, что в наше нестабильное, напряженное время «христианское слово в его всеобъемлющем звучании – это надежный компас в водах бурного моря», и это помогает «осознанно двигаться навстречу будущему», сказал дипломат.

Будучи признанным миротворцем на международной арене, Община св. Эгидия еще в конце 80-х – нач. 90-х гг. стала взаимодействовать с министерством иностранных дел РФ. Об этом напомнил директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов. По его словам, Община св. Эгидия олицетворяет «дух Рима» – дух диалога и мира, что подтверждается всей полувековой деятельностью этого христианского движения.

Примерно с этого же времени – с середины 80-х гг. началась дружба Общины св. Эгидия с Русской Православной Церковью, упомянул председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, поздравление которого зачитал сотрудник ОВЦС протоиерей Алексей Дикарев. «Многогранная самоотверженная деятельность Общины стала убедительным свидетельством о Христе в современном мире, чем привлекла к себе молодых людей, ищущих свой путь в жизни», – говорится в послании. «Слово Божие, молитва, помощь бедным – с самого начала это нерасторжимые основания всей деятельности Общины, источник сил и вдохновения, которые предохраняют ее от превращения в одну из многих благотворительных организаций», – пишет далее митрополит Иларион, вспоминая и «знаменитые рождественские обеды», которые устраивает Община св. Эгидия для бедных по всему миру, и результаты миротворческих усилий Общины в разных странах, и Молитву о мире, которая за 30 лет стала «самым авторитетным форумом межрелигиозного диалога в защиту мира».

Слово «дружба» не раз повторялось на юбилейном вечере, его «можно вынести в эпиграф повествования о взаимодействии Общины св. Эгидия с РПЦ», считает архиепископ Венский и Будапештский Антоний (Севрюк), председатель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям. Он выразил особую благодарность Общине св. Эгидия за помощь, неизменно оказываемую русским приходам за границей.

«Специалистами по невозможному» назвал членов Общины св. Эгидия Дмитрий Сабов, зам. главного редактора журнала «Огонёк». По его словам, «чудо диалога» возникает, когда Община св. Эгидия налаживает диалог в ситуации, где человеческое общение девальвировано (например, в Мозамбике в разгар многолетней гражданской войны). Журналист считает, что «популярная дипломатия» Общины св. Эгидия особенно востребована сейчас, когда мир выходит на новый виток холодной войны.

Епископ Богородский Иоанн (Рощин), управляющий патриаршими приходами в Италии, поздравил юбиляров и выразил надежду на продолжение сотрудничества Общины св. Эгидия с РПЦ и ее приходами в Европе.

Поэт и переводчик Ольга Седакова отметила, что, несмотря на зрелый возраст, Общине св. Эгидия свойственно «чувство молодости, дух 60-х гг.». Она говорила о человечности членов Общины, глубокой заинтересованности в каждом человеке, которому оказывается помощь, и том, что дух этого «глубокого непритворного служения» удается распространить по всему миру. Еще одно свойство Общины св. Эгидия – необычайная интенсивность жизни, в чем «так нуждается современный мир, особенно в благополучных странах», полагает О. Седакова, которую в начале 90-х гг. познакомил с Общиной св. Эгидия академик Сергей Аверинцев.

«Сущность великого служения Общины св. Эгидия проста – это исполнение Заповедей Блаженств, о которых говорится в Евангелии», – отметил еще один поздравляющий – академик РАН, президент исторического факультета МГУ Сергей Карпов. По его словам, в Общине св. Эгидия есть «искра Божья», побуждающая ее членов созидать все свои дела любовью, которая проявляется в милосердии. И это позволяет не только накормить и утешить нуждающихся, но и дать им силы, что, в свою очередь, «созидает гармонию», на которой стоит мир.

От имени Общины св. Эгидия всех друзей поблагодарил ее генеральный секретарь Адриано Роккуччи. Он говорил о важности дружбы для того, чтобы по-настоящему «быть христианами в истории»; о месте России в мировоззрении Общины св. Эгидия. Христианство, культура, широкий, универсальный взгляд на мир – вот три ключевых момента, на которых строятся взаимоотношения Общины с Россией. Что касается будущего, то А. Рокуччи не сомневается, что, несмотря на все перемены в мире, в деятельности Общины св. Эгидия останется тот же приоритет – забота о бедных и о мире. «На будущее мы смотрим с солидарностью, с настоящим интересом к каждому человеку, стараясь стать «экспертами невозможного». Христианин хочет совершить невозможное – и начинает делать то, что возможно», – заключил генеральный секретарь Общины.

Источник: Благовест-инфо