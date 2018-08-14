В Москве отпразднуют 457-летие храма Василия Блаженного

Покровский собор на Красной площади в Москве, также известный как храм Василия Блаженного, 15 августа отпразднует свое 457-летие, его посетители не только прикоснутся к истории памятника древнерусского зодчества на бесплатных экскурсиях, но и смогут научиться иконописи и каллиграфии, сообщила РИА Новости директор Покровского собора Татьяна Сарачева.

«Собор Покрова Божией Матери на Рву отличается тем, что у него есть точная дата завершения строительства и освящения – 12 июля 1561 года. Но так как в этом году в Москве в июле проводился чемпионат мира по футболу, мы перенесли праздник на не менее значимый день для нас – день памяти Василия Блаженного, который дал второе название храму», – рассказала директор храма-музея.

День Покровского собора проводится уже в восьмой раз с 2011 года.

«Традиционно в этот день мы делаем специальную праздничную программу для наших посетителей. Их ждет 50%-ая скидка на входные билеты, и каждый час бесплатные экскурсии. На территории храма развернутся бесплатные художественные мастерские. Впервые будет мастер-класс по иконописи. Известно, что в соборе хранится более 400 икон. Мастера расскажут о создании иконы от самого начала до завершения», – добавила Сарачева.

День Покровского собора начнется праздничным богослужением в 9.30 утра и завершится колокольным звоном. В шесть часов вечера в исполнении звонаря Московского Кремля Игоря Коновалова прозвучат основные типы православных звонов на исторической колокольне собора.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву был возведен в 1555–1561 годах по велению царя Ивана IV Грозного в память о покорении Казанского царства. Точная дата завершения строительства и освящения Покровского собора стала известна благодаря открытой в середине XX века настенной храмозданной «летописи»: «Совершена бысть святая сия церковь Покров Пресвятыя Богородицы в лето 7069 (1561) месяца июня 29 (12 июля)».