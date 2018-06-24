В Москве отметили 50-летие Общины святого Эгидия

50-летний юбилей Общины святого Эгидия отметили 16 июня в московском храме свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. Об этом сообщает «Благовест-инфо».

Празднование было устроено московской организацией «Друзья общины святого Эгидия». Некоторые ее члены являются прихожанами этого храма, регулярно открывающего свои двери для проведения других ее мероприятий. В частности, здесь служат панихиды по бездомным, умершим на улицах, а также проводят ежегодные рождественские обеды для бездомных.

«Христианство – возможно….», — сказал настоятель храма свв. Космы и Дамиана протоиерей Александр Борисов перед благодарственным молебном, который был совершен перед иконой Спаса Нерукотворного – по традиции, перед этим образом молятся все Общины святого Эгидия во всем мире. Настоятелю сослужили протоиерей Виктор Григоренко, настоятель храма прп. Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде (п. Семхоз, построен на месте гибели прот. Александра Меня) и протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма Входа Господня в Иерусалим в Бирюлево.

После молебна о. Александр говорил о том, что Община св. Эгидия во всем мире «являет возможность жить, принимая всерьез слова Господа, что все, сделанное бедным, голодным, жаждущим и странникам, сделано Ему». «Это самая лучшая проповедь Евангелия. И это служение друг другу дает радость, которую не отнимет никто, она всегда остается в человеческом сердце», – отметил священник.

Встреча была задумана именно как праздник: поздравить юбиляров пришли многочисленные друзья, которые разными способами поддерживают работу Общины; представители дружеских организаций; большая группа пожилых людей из двух пансионатов для ветеранов труда (старшей участнице праздника 95 лет), которых опекают члены Общины; дети из Школы мира, в которой дети мигрантов учатся вместе с москвичами; много посетителей Дома «Друзей на улице» — это еще одна из форм помощи бездомным людям, которую осуществляют в Общине; прихожане храма и самые разные люди, всего почти 200 человек. «Нас объединяет нить дружбы, которая показывает красоту веры. Здесь каждый друг, никто не чужой, ведь Евангелие для всех, — говорит Алессандро Салаконе, представитель Общины святого Эгидия в России. — И вместе мы хотим менять лицо нашего города и мира, исходя из Евангелия».

После молебна для всех гостей в приходском доме был устроен фуршет. «Я был на многих праздниках, но этот был такой душевный! Все было идеально, фуршет был шикарный, всем спасибо!» — это отзыв одного из посетителей Дома друзей на улице. Еще одна гостья праздника призналась: «Я ехала домой и улыбалась. И были такие мысли. что если бы мир повернулся в сторону любви, в сторону радости, вот так мы бы и жили».

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Международная благотворительная и миротворческая организация «Община святого Эгидия» была основана в феврале 1968 г. в Риме Андреа Риккарди, ныне — миссионером и ученым. Название этой «общественной церковной ассоциации мирян» происходит от церкви святого Эгидия в римском районе Трастевере, ставшей ее домом. Община насчитывает свыше 60 тысяч человек разных возрастов и разного социального положения на всех континентах. В России и на Украине существуют православные группы «Друзей общины святого Эгидия».

«За эти 50 лет Община пришла в 70 стран мира, помогает самым разным бедным (бездомным, одиноким старикам, уличным детям в Африке и Латинской Америке, детям, которые растут в Школах Мира, и многим другим), проводит программы по лечению СПИДа и регистрации в метрических книгах (Dream e Bravo!), ведет межрелигиозный диалог, работает для мира (так, при ее посредничестве был 4 октября 1992 г. был подписан договор о мире в Мозамбике, положивший конец гражданской войне, которая унесла жизни миллиона людей), и начала в Италии, Франции и Бельгии проект «гуманитарных коридоров», позволяющих беженцам избежать опасных путешествий через Средиземное море и интегрироваться в принимающее общество», — рассказали в московской группе «Друзья общины Св. Эгидия».

«Община святого Эгидия развивает отношения плодотворного сотрудничества с Русской Православной Церковью, — говорится в поздравлении, направленном общине и ее руководителю председателем Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополитом Иларионом. — Это касается, в первую очередь, таких областей, как христианское милосердие и защита традиционных ценностей в современном обществе».

Папа Франциск посетил 11 марта римскую базилику Санта-Мария-ин-Трастевере, где принял участие в торжествах по случаю 50-летия миротворческой общины св. Эгидия. В своем слове Папа выразил пожелание, чтобы юбилей общины св. Эгидия стал «христианским юбилеем». «Вы – Христовы! – воскликнул он. – Это глубинный смысл вашей истории вплоть до сегодняшнего дня, но, в еще большей степени, это ключ к общению с будущим».